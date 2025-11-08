Prediksi Harga Nexum (NEXM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nexum untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NEXM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nexum % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.006005 $0.006005 $0.006005 +11.16% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nexum untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nexum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006005 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nexum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006305 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEXM pada tahun 2027 adalah $ 0.006620 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEXM pada tahun 2028 adalah $ 0.006951 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEXM pada tahun 2029 adalah $ 0.007299 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEXM pada tahun 2030 adalah $ 0.007664 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nexum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.012483. Prediksi Harga Nexum (NEXM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nexum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.020335. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006005 0.00%

2026 $ 0.006305 5.00%

2027 $ 0.006620 10.25%

2028 $ 0.006951 15.76%

2029 $ 0.007299 21.55%

2030 $ 0.007664 27.63%

2031 $ 0.008047 34.01%

2032 $ 0.008449 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008872 47.75%

2034 $ 0.009315 55.13%

2035 $ 0.009781 62.89%

2036 $ 0.010270 71.03%

2037 $ 0.010784 79.59%

2038 $ 0.011323 88.56%

2039 $ 0.011889 97.99%

2040 $ 0.012483 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nexum Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.006005 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.006005 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.006010 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.006029 0.41% Prediksi Harga Nexum (NEXM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NEXM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.006005 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nexum (NEXM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NEXM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.006005 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nexum (NEXM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NEXM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.006010 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nexum (NEXM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NEXM adalah $0.006029 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nexum Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.006005$ 0.006005 $ 0.006005 Perubahan Harga (24 Jam) +11.16% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Volume (24 Jam) -- Harga NEXM terbaru adalah $ 0.006005. Perubahan 24 jamnya sebesar +11.16%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 20.80K. Selanjutnya, suplai beredar NEXM adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga NEXM Live

Harga Lampau Nexum Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nexum, harga Nexum saat ini adalah 0.006005USD. Suplai Nexum(NEXM) yang beredar adalah 0.00 NEXM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.50% $ 0.001995 $ 0.006005 $ 0.004009

7 Hari 0.25% $ 0.001204 $ 0.006005 $ 0.004

30 Days -0.01% $ -0.000092 $ 0.007653 $ 0.004 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nexum telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001995 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.50% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nexum trading pada harga tertinggi $0.006005 dan terendah $0.004 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.25% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NEXM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nexum telah mengalami perubahan -0.01% , mencerminkan sekitar $-0.000092 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NEXM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Nexum lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NEXM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nexum (NEXM )? Modul Prediksi Harga Nexum adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NEXM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nexum pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NEXM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nexum. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NEXM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NEXM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nexum.

Mengapa Prediksi Harga NEXM Penting?

Prediksi Harga NEXM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NEXM sekarang? Menurut prediksi Anda, NEXM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NEXM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Nexum (NEXM), prakiraan harga NEXM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NEXM pada tahun 2026? Harga 1 Nexum (NEXM) hari ini adalah $0.006005 . Menurut modul prediksi di atas, NEXM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NEXM pada tahun 2027? Nexum (NEXM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEXM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NEXM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nexum (NEXM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NEXM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nexum (NEXM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NEXM pada tahun 2030? Harga 1 Nexum (NEXM) hari ini adalah $0.006005 . Menurut modul prediksi di atas, NEXM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NEXM untuk tahun 2040? Nexum (NEXM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEXM pada tahun 2040.