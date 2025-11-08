Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Rexas Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan RXS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli RXS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Rexas Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000927 $0.000927 $0.000927 +1.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Rexas Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Rexas Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000927 pada tahun 2025. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Rexas Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000973 pada tahun 2026. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RXS pada tahun 2027 adalah $ 0.001022 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RXS pada tahun 2028 adalah $ 0.001073 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RXS pada tahun 2029 adalah $ 0.001126 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RXS pada tahun 2030 adalah $ 0.001183 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Rexas Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001927. Prediksi Harga Rexas Finance (RXS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Rexas Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003139. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000927 0.00%

Harga RXS terbaru adalah $ 0.000927. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 55.80K. Selanjutnya, suplai beredar RXS adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00.

Harga Lampau Rexas Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Rexas Finance, harga Rexas Finance saat ini adalah 0.000927USD. Suplai Rexas Finance(RXS) yang beredar adalah 0.00 RXS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000012 $ 0.00093 $ 0.000894

7 Hari -0.02% $ -0.000024 $ 0.000977 $ 0.000869

30 Days -0.42% $ -0.000690 $ 0.001634 $ 0.000869 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Rexas Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000012 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Rexas Finance trading pada harga tertinggi $0.000977 dan terendah $0.000869 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut RXS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Rexas Finance telah mengalami perubahan -0.42% , mencerminkan sekitar $-0.000690 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa RXS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Rexas Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga RXS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Rexas Finance (RXS )? Modul Prediksi Harga Rexas Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga RXS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Rexas Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan RXS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Rexas Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan RXS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum RXS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Rexas Finance.

Mengapa Prediksi Harga RXS Penting?

Prediksi Harga RXS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

