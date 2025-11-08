Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga WorldShards % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.005169 $0.005169 $0.005169 +3.98% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga WorldShards untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, WorldShards berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005169 pada tahun 2025. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, WorldShards berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005427 pada tahun 2026. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SHARDS pada tahun 2027 adalah $ 0.005698 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SHARDS pada tahun 2028 adalah $ 0.005983 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SHARDS pada tahun 2029 adalah $ 0.006282 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SHARDS pada tahun 2030 adalah $ 0.006597 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga WorldShards berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010745. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga WorldShards berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017504. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005169 0.00%

2026 $ 0.005427 5.00%

2027 $ 0.005698 10.25%

2028 $ 0.005983 15.76%

2029 $ 0.006282 21.55%

2030 $ 0.006597 27.63%

2031 $ 0.006926 34.01%

2032 $ 0.007273 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007636 47.75%

2034 $ 0.008018 55.13%

2035 $ 0.008419 62.89%

2036 $ 0.008840 71.03%

2037 $ 0.009282 79.59%

2038 $ 0.009746 88.56%

2039 $ 0.010234 97.99%

2040 $ 0.010745 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga WorldShards Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.005169 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.005169 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.005173 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.005190 0.41% Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SHARDS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.005169 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SHARDS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005169 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SHARDS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005173 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga WorldShards (SHARDS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SHARDS adalah $0.005190 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga WorldShards Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.005169$ 0.005169 $ 0.005169 Perubahan Harga (24 Jam) +3.98% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 61.54K$ 61.54K $ 61.54K Volume (24 Jam) -- Harga SHARDS terbaru adalah $ 0.005169. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.98%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 61.54K. Selanjutnya, suplai beredar SHARDS adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga SHARDS Live

Harga Lampau WorldShards Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live WorldShards, harga WorldShards saat ini adalah 0.005169USD. Suplai WorldShards(SHARDS) yang beredar adalah 0.00 SHARDS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.000376 $ 0.005416 $ 0.004757

7 Hari -0.19% $ -0.001222 $ 0.008376 $ 0.004599

30 Days 0.66% $ 0.002052 $ 0.008376 $ 0.002668 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, WorldShards telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000376 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, WorldShards trading pada harga tertinggi $0.008376 dan terendah $0.004599 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SHARDS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, WorldShards telah mengalami perubahan 0.66% , mencerminkan sekitar $0.002052 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SHARDS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga WorldShards lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SHARDS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga WorldShards (SHARDS )? Modul Prediksi Harga WorldShards adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SHARDS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap WorldShards pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SHARDS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga WorldShards. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SHARDS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SHARDS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan WorldShards.

Mengapa Prediksi Harga SHARDS Penting?

Prediksi Harga SHARDS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

