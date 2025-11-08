Prediksi Harga Toko Token (TKO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Toko Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TKO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Toko Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.12 $0.12 $0.12 +3.80% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Toko Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Toko Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.12 pada tahun 2025. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Toko Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.126 pada tahun 2026. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TKO pada tahun 2027 adalah $ 0.1323 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TKO pada tahun 2028 adalah $ 0.138915 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TKO pada tahun 2029 adalah $ 0.145860 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TKO pada tahun 2030 adalah $ 0.153153 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Toko Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.249471. Prediksi Harga Toko Token (TKO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Toko Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.406362. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.12 0.00%

2026 $ 0.126 5.00%

2027 $ 0.1323 10.25%

2028 $ 0.138915 15.76%

2029 $ 0.145860 21.55%

2030 $ 0.153153 27.63%

2031 $ 0.160811 34.01%

2032 $ 0.168852 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.177294 47.75%

2034 $ 0.186159 55.13%

2035 $ 0.195467 62.89%

2036 $ 0.205240 71.03%

2037 $ 0.215502 79.59%

2038 $ 0.226277 88.56%

2039 $ 0.237591 97.99%

2040 $ 0.249471 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Toko Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.12 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.120016 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.120115 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.120493 0.41% Prediksi Harga Toko Token (TKO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TKO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.12 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Toko Token (TKO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TKO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.120016 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Toko Token (TKO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TKO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.120115 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Toko Token (TKO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TKO adalah $0.120493 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Toko Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.12$ 0.12 $ 0.12 Perubahan Harga (24 Jam) +3.80% Kap. Pasar $ 20.29M$ 20.29M $ 20.29M Suplai Peredaran 169.20M 169.20M 169.20M Volume (24 Jam) $ 209.26K$ 209.26K $ 209.26K Volume (24 Jam) -- Harga TKO terbaru adalah $ 0.12. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.80%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 209.26K. Selanjutnya, suplai beredar TKO adalah 169.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 20.29M. Lihat Harga TKO Live

Cara Membeli Toko Token (TKO) Mencoba untuk membeli TKO? Anda sekarang dapat membeli TKO melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Toko Token dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli TKO Sekarang

Harga Lampau Toko Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Toko Token, harga Toko Token saat ini adalah 0.1199USD. Suplai Toko Token(TKO) yang beredar adalah 0.00 TKO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $20.29M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.005900 $ 0.1266 $ 0.11

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.1266 $ 0.101

30 Days -0.37% $ -0.072000 $ 0.1936 $ 0.073 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Toko Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005900 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Toko Token trading pada harga tertinggi $0.1266 dan terendah $0.101 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TKO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Toko Token telah mengalami perubahan -0.37% , mencerminkan sekitar $-0.072000 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TKO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Toko Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TKO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Toko Token (TKO )? Modul Prediksi Harga Toko Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TKO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Toko Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TKO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Toko Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TKO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TKO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Toko Token.

Mengapa Prediksi Harga TKO Penting?

Prediksi Harga TKO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TKO sekarang? Menurut prediksi Anda, TKO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TKO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Toko Token (TKO), prakiraan harga TKO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TKO pada tahun 2026? Harga 1 Toko Token (TKO) hari ini adalah $0.12 . Menurut modul prediksi di atas, TKO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TKO pada tahun 2027? Toko Token (TKO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TKO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TKO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Toko Token (TKO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TKO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Toko Token (TKO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TKO pada tahun 2030? Harga 1 Toko Token (TKO) hari ini adalah $0.12 . Menurut modul prediksi di atas, TKO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TKO untuk tahun 2040? Toko Token (TKO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TKO pada tahun 2040.