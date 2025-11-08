Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) (USD)

Dapatkan prediksi harga Swarm Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TRUTH dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Swarm Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.018 $0.018 $0.018 -4.91% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Swarm Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018 pada tahun 2025. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0189 pada tahun 2026. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRUTH pada tahun 2027 adalah $ 0.019844 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRUTH pada tahun 2028 adalah $ 0.020837 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRUTH pada tahun 2029 adalah $ 0.021879 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRUTH pada tahun 2030 adalah $ 0.022973 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.037420. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060954.

2026 $ 0.0189 5.00%

2027 $ 0.019844 10.25%

2028 $ 0.020837 15.76%

2029 $ 0.021879 21.55%

2030 $ 0.022973 27.63%

2031 $ 0.024121 34.01%

2032 $ 0.025327 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026594 47.75%

2034 $ 0.027923 55.13%

2035 $ 0.029320 62.89%

2036 $ 0.030786 71.03%

2037 $ 0.032325 79.59%

2038 $ 0.033941 88.56%

2039 $ 0.035638 97.99%

2040 $ 0.037420 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Swarm Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.018 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.018002 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.018017 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.018073 0.41% Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TRUTH pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.018 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TRUTH, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.018002 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TRUTH, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.018017 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TRUTH adalah $0.018073 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Swarm Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.018$ 0.018 $ 0.018 Perubahan Harga (24 Jam) -4.91% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Volume (24 Jam) -- Harga TRUTH terbaru adalah $ 0.018. Perubahan 24 jamnya sebesar -4.91%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.49M. Selanjutnya, suplai beredar TRUTH adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga TRUTH Live

Cara Membeli Swarm Network (TRUTH) Mencoba untuk membeli TRUTH? Anda sekarang dapat membeli TRUTH melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya.

Harga Lampau Swarm Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Swarm Network, harga Swarm Network saat ini adalah 0.01802USD. Suplai Swarm Network(TRUTH) yang beredar adalah 0.00 TRUTH , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.001930 $ 0.02341 $ 0.01594

7 Hari 0.42% $ 0.005290 $ 0.02341 $ 0.01272

30 Days 0.43% $ 0.005390 $ 0.02341 $ 0.00891 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Swarm Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001930 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Swarm Network trading pada harga tertinggi $0.02341 dan terendah $0.01272 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.42% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TRUTH di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Swarm Network telah mengalami perubahan 0.43% , mencerminkan sekitar $0.005390 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TRUTH dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Swarm Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TRUTH Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Swarm Network (TRUTH )? Modul Prediksi Harga Swarm Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TRUTH di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Swarm Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TRUTH, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Swarm Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TRUTH. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TRUTH untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Swarm Network.

Mengapa Prediksi Harga TRUTH Penting?

Prediksi Harga TRUTH sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

