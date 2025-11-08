Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) (USD)

Dapatkan prediksi harga USELESS COIN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan USELESS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli USELESS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga USELESS COIN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.171864 $0.171864 $0.171864 +8.40% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga USELESS COIN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, USELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.171864 pada tahun 2025. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, USELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.180457 pada tahun 2026. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USELESS pada tahun 2027 adalah $ 0.189480 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USELESS pada tahun 2028 adalah $ 0.198954 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USELESS pada tahun 2029 adalah $ 0.208901 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USELESS pada tahun 2030 adalah $ 0.219346 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga USELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.357292. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga USELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.581992. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.171864 0.00%

2026 $ 0.180457 5.00%

2027 $ 0.189480 10.25%

2028 $ 0.198954 15.76%

2029 $ 0.208901 21.55%

2030 $ 0.219346 27.63%

2031 $ 0.230314 34.01%

2032 $ 0.241829 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.253921 47.75%

2034 $ 0.266617 55.13%

2035 $ 0.279948 62.89%

2036 $ 0.293945 71.03%

2037 $ 0.308643 79.59%

2038 $ 0.324075 88.56%

2039 $ 0.340278 97.99%

2040 $ 0.357292 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga USELESS COIN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.171864 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.171887 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.172028 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.172570 0.41% Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USELESS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.171864 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USELESS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.171887 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USELESS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.172028 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USELESS adalah $0.172570 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga USELESS COIN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.171864$ 0.171864 $ 0.171864 Perubahan Harga (24 Jam) +8.40% Kap. Pasar $ 171.71M$ 171.71M $ 171.71M Suplai Peredaran 999.09M 999.09M 999.09M Volume (24 Jam) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24 Jam) -- Harga USELESS terbaru adalah $ 0.171864. Perubahan 24 jamnya sebesar +8.40%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.06M. Selanjutnya, suplai beredar USELESS adalah 999.09M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 171.71M. Lihat Harga USELESS Live

Cara Membeli USELESS COIN (USELESS) Mencoba untuk membeli USELESS? Anda sekarang dapat membeli USELESS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli USELESS COIN dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli USELESS Sekarang

Harga Lampau USELESS COIN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live USELESS COIN, harga USELESS COIN saat ini adalah 0.171864USD. Suplai USELESS COIN(USELESS) yang beredar adalah 0.00 USELESS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $171.71M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.014512 $ 0.185853 $ 0.1453

7 Hari -0.26% $ -0.060557 $ 0.238501 $ 0.13686

30 Days -0.49% $ -0.170409 $ 0.448 $ 0.1266 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, USELESS COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.014512 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, USELESS COIN trading pada harga tertinggi $0.238501 dan terendah $0.13686 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.26% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USELESS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, USELESS COIN telah mengalami perubahan -0.49% , mencerminkan sekitar $-0.170409 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USELESS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga USELESS COIN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga USELESS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga USELESS COIN (USELESS )? Modul Prediksi Harga USELESS COIN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USELESS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap USELESS COIN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USELESS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga USELESS COIN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USELESS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USELESS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan USELESS COIN.

Mengapa Prediksi Harga USELESS Penting?

Prediksi Harga USELESS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi USELESS sekarang? Menurut prediksi Anda, USELESS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga USELESS bulan depan? Menurut alat prediksi harga USELESS COIN (USELESS), prakiraan harga USELESS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 USELESS pada tahun 2026? Harga 1 USELESS COIN (USELESS) hari ini adalah $0.171864 . Menurut modul prediksi di atas, USELESS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga USELESS pada tahun 2027? USELESS COIN (USELESS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USELESS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga USELESS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, USELESS COIN (USELESS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga USELESS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, USELESS COIN (USELESS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 USELESS pada tahun 2030? Harga 1 USELESS COIN (USELESS) hari ini adalah $0.171864 . Menurut modul prediksi di atas, USELESS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga USELESS untuk tahun 2040? USELESS COIN (USELESS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USELESS pada tahun 2040. Daftar Sekarang