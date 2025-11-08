Prediksi Harga Verasity (VRA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Verasity untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VRA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Verasity % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0006353 $0.0006353 $0.0006353 +6.29% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Verasity untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Verasity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000635 pada tahun 2025. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Verasity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000667 pada tahun 2026. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VRA pada tahun 2027 adalah $ 0.000700 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VRA pada tahun 2028 adalah $ 0.000735 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VRA pada tahun 2029 adalah $ 0.000772 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VRA pada tahun 2030 adalah $ 0.000810 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Verasity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001320. Prediksi Harga Verasity (VRA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Verasity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002151. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000635 0.00%

2026 $ 0.000667 5.00%

2027 $ 0.000700 10.25%

2028 $ 0.000735 15.76%

2029 $ 0.000772 21.55%

2030 $ 0.000810 27.63%

2031 $ 0.000851 34.01%

2032 $ 0.000893 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000938 47.75%

2034 $ 0.000985 55.13%

2035 $ 0.001034 62.89%

2036 $ 0.001086 71.03%

2037 $ 0.001140 79.59%

2038 $ 0.001197 88.56%

2039 $ 0.001257 97.99%

2040 $ 0.001320 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Verasity Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000635 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000635 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000635 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000637 0.41% Prediksi Harga Verasity (VRA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VRA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000635 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Verasity (VRA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VRA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000635 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Verasity (VRA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VRA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000635 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Verasity (VRA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VRA adalah $0.000637 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Verasity Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0006353$ 0.0006353 $ 0.0006353 Perubahan Harga (24 Jam) +6.29% Kap. Pasar $ 58.83M$ 58.83M $ 58.83M Suplai Peredaran 93.08B 93.08B 93.08B Volume (24 Jam) $ 234.81K$ 234.81K $ 234.81K Volume (24 Jam) -- Harga VRA terbaru adalah $ 0.0006353. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.29%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 234.81K. Selanjutnya, suplai beredar VRA adalah 93.08B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 58.83M. Lihat Harga VRA Live

Cara Membeli Verasity (VRA) Mencoba untuk membeli VRA? Anda sekarang dapat membeli VRA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Verasity dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli VRA Sekarang

Harga Lampau Verasity Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Verasity, harga Verasity saat ini adalah 0.000632USD. Suplai Verasity(VRA) yang beredar adalah 0.00 VRA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $58.83M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.000050 $ 0.000741 $ 0.000561

7 Hari -0.02% $ -0.000018 $ 0.000741 $ 0.000536

30 Days -0.42% $ -0.000469 $ 0.001128 $ 0.000536 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Verasity telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000050 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Verasity trading pada harga tertinggi $0.000741 dan terendah $0.000536 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VRA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Verasity telah mengalami perubahan -0.42% , mencerminkan sekitar $-0.000469 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VRA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Verasity lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VRA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Verasity (VRA )? Modul Prediksi Harga Verasity adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VRA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Verasity pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VRA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Verasity. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VRA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VRA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Verasity.

Mengapa Prediksi Harga VRA Penting?

Prediksi Harga VRA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VRA sekarang? Menurut prediksi Anda, VRA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VRA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Verasity (VRA), prakiraan harga VRA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VRA pada tahun 2026? Harga 1 Verasity (VRA) hari ini adalah $0.000635 . Menurut modul prediksi di atas, VRA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VRA pada tahun 2027? Verasity (VRA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VRA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VRA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verasity (VRA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VRA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verasity (VRA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VRA pada tahun 2030? Harga 1 Verasity (VRA) hari ini adalah $0.000635 . Menurut modul prediksi di atas, VRA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VRA untuk tahun 2040? Verasity (VRA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VRA pada tahun 2040. Daftar Sekarang