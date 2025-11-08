Prediksi Harga Alien Base (ALB) (USD)

Dapatkan prediksi harga Alien Base untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ALB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Alien Base % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Alien Base untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Alien Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.027095 pada tahun 2025. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Alien Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028450 pada tahun 2026. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ALB pada tahun 2027 adalah $ 0.029872 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ALB pada tahun 2028 adalah $ 0.031366 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ALB pada tahun 2029 adalah $ 0.032934 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ALB pada tahun 2030 adalah $ 0.034581 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Alien Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.056329. Prediksi Harga Alien Base (ALB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Alien Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.091754. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.027095 0.00%

2026 $ 0.028450 5.00%

2027 $ 0.029872 10.25%

2028 $ 0.031366 15.76%

2029 $ 0.032934 21.55%

2030 $ 0.034581 27.63%

2031 $ 0.036310 34.01%

2032 $ 0.038125 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.040032 47.75%

2034 $ 0.042033 55.13%

2035 $ 0.044135 62.89%

2036 $ 0.046342 71.03%

2037 $ 0.048659 79.59%

2038 $ 0.051092 88.56%

2039 $ 0.053646 97.99%

2040 $ 0.056329 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Alien Base Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.027095 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.027098 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.027121 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.027206 0.41% Prediksi Harga Alien Base (ALB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ALB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.027095 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Alien Base (ALB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ALB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.027098 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Alien Base (ALB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ALB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.027121 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Alien Base (ALB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ALB adalah $0.027206 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Alien Base Saat Ini Harga Saat Ini Perubahan Harga (24 Jam) Kap. Pasar $ 5.97M Suplai Peredaran 220.00M Volume (24 Jam) Harga ALB terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ALB adalah 220.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.97M.

Harga Lampau Alien Base Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Alien Base, harga Alien Base saat ini adalah 0.027095USD. Suplai Alien Base(ALB) yang beredar adalah 220.00M ALB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5,972,055 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -8.04% $ -0.002369 $ 0.029464 $ 0.025756

7 Hari -28.74% $ -0.007789 $ 0.054327 $ 0.023047

30 Days -51.36% $ -0.013916 $ 0.054327 $ 0.023047 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Alien Base telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.002369 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -8.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Alien Base trading pada harga tertinggi $0.054327 dan terendah $0.023047 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -28.74% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ALB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Alien Base telah mengalami perubahan -51.36% , mencerminkan sekitar $-0.013916 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ALB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Alien Base (ALB )? Modul Prediksi Harga Alien Base adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ALB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Alien Base pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ALB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Alien Base. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ALB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ALB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Alien Base.

Mengapa Prediksi Harga ALB Penting?

Prediksi Harga ALB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

