Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Alpha Quark untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AQT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli AQT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Alpha Quark % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Alpha Quark untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Alpha Quark berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.679693 pada tahun 2025. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Alpha Quark berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.713677 pada tahun 2026. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AQT pada tahun 2027 adalah $ 0.749361 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AQT pada tahun 2028 adalah $ 0.786829 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AQT pada tahun 2029 adalah $ 0.826171 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AQT pada tahun 2030 adalah $ 0.867479 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Alpha Quark berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.4130. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Alpha Quark berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.3016. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.679693 0.00%

2026 $ 0.713677 5.00%

2027 $ 0.749361 10.25%

2028 $ 0.786829 15.76%

2029 $ 0.826171 21.55%

2030 $ 0.867479 27.63%

2031 $ 0.910853 34.01%

2032 $ 0.956396 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.0042 47.75%

2034 $ 1.0544 55.13%

2035 $ 1.1071 62.89%

2036 $ 1.1625 71.03%

2037 $ 1.2206 79.59%

2038 $ 1.2816 88.56%

2039 $ 1.3457 97.99%

2040 $ 1.4130 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Alpha Quark Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.679693 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.679786 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.680344 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.682486 0.41% Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AQT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.679693 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AQT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.679786 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AQT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.680344 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Alpha Quark (AQT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AQT adalah $0.682486 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Alpha Quark Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M Suplai Peredaran 26.81M 26.81M 26.81M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga AQT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar AQT adalah 26.81M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.21M. Lihat Harga AQT Live

Harga Lampau Alpha Quark Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Alpha Quark, harga Alpha Quark saat ini adalah 0.679693USD. Suplai Alpha Quark(AQT) yang beredar adalah 26.81M AQT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18,210,685 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.94% $ 0.025736 $ 0.83874 $ 0.625062

7 Hari -10.12% $ -0.068816 $ 1.0054 $ 0.593169

30 Days -33.16% $ -0.225407 $ 1.0054 $ 0.593169 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Alpha Quark telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.025736 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.94% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Alpha Quark trading pada harga tertinggi $1.0054 dan terendah $0.593169 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -10.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AQT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Alpha Quark telah mengalami perubahan -33.16% , mencerminkan sekitar $-0.225407 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AQT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Alpha Quark (AQT )? Modul Prediksi Harga Alpha Quark adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AQT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Alpha Quark pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AQT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Alpha Quark. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AQT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AQT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Alpha Quark.

Mengapa Prediksi Harga AQT Penting?

Prediksi Harga AQT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AQT sekarang? Menurut prediksi Anda, AQT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AQT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Alpha Quark (AQT), prakiraan harga AQT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AQT pada tahun 2026? Harga 1 Alpha Quark (AQT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AQT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AQT pada tahun 2027? Alpha Quark (AQT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AQT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AQT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alpha Quark (AQT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AQT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alpha Quark (AQT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AQT pada tahun 2030? Harga 1 Alpha Quark (AQT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AQT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AQT untuk tahun 2040? Alpha Quark (AQT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AQT pada tahun 2040. Daftar Sekarang