2026 $ 0.000105 5.00%

2027 $ 0.000110 10.25%

2028 $ 0.000115 15.76%

2029 $ 0.000121 21.55%

2030 $ 0.000127 27.63%

2031 $ 0.000134 34.01%

2032 $ 0.000140 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000147 47.75%

2034 $ 0.000155 55.13%

2035 $ 0.000163 62.89%

2036 $ 0.000171 71.03%

2037 $ 0.000179 79.59%

2038 $ 0.000188 88.56%

2039 $ 0.000198 97.99%

2040 $ 0.000208 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ATA by Virtuals Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000100 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000100 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000100 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000100 0.41% Prediksi Harga ATA by Virtuals (ATA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ATA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000100 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ATA by Virtuals (ATA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ATA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000100 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ATA by Virtuals (ATA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ATA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000100 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ATA by Virtuals (ATA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ATA adalah $0.000100 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ATA by Virtuals Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 95.15K$ 95.15K $ 95.15K Suplai Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ATA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ATA adalah 950.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 95.15K. Lihat Harga ATA Live

Harga Lampau ATA by Virtuals Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ATA by Virtuals, harga ATA by Virtuals saat ini adalah 0.000100USD. Suplai ATA by Virtuals(ATA) yang beredar adalah 950.00M ATA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $95,153 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.37% $ 0 $ 0.000114 $ 0.000094

7 Hari -15.36% $ -0.000015 $ 0.000149 $ 0.000045

30 Days 104.00% $ 0.000104 $ 0.000149 $ 0.000045 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ATA by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.37% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ATA by Virtuals trading pada harga tertinggi $0.000149 dan terendah $0.000045 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -15.36% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ATA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ATA by Virtuals telah mengalami perubahan 104.00% , mencerminkan sekitar $0.000104 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ATA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ATA by Virtuals (ATA )? Modul Prediksi Harga ATA by Virtuals adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ATA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ATA by Virtuals pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ATA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ATA by Virtuals. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ATA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ATA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ATA by Virtuals.

Mengapa Prediksi Harga ATA Penting?

Prediksi Harga ATA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

