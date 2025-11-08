Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Avocado DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AVG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Avocado DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Avocado DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Avocado DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004392 pada tahun 2025. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Avocado DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004612 pada tahun 2026. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AVG pada tahun 2027 adalah $ 0.004843 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AVG pada tahun 2028 adalah $ 0.005085 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AVG pada tahun 2029 adalah $ 0.005339 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AVG pada tahun 2030 adalah $ 0.005606 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Avocado DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009132. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Avocado DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014875. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004392 0.00%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.004410 0.41% Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AVG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.004392 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AVG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004393 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AVG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004397 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Avocado DAO (AVG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AVG adalah $0.004410 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Avocado DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 660.53K$ 660.53K $ 660.53K Suplai Peredaran 150.36M 150.36M 150.36M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga AVG terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar AVG adalah 150.36M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 660.53K. Lihat Harga AVG Live

Harga Lampau Avocado DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Avocado DAO, harga Avocado DAO saat ini adalah 0.004392USD. Suplai Avocado DAO(AVG) yang beredar adalah 150.36M AVG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $660,525 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.37% $ 0 $ 0.004403 $ 0.004334

7 Hari -10.65% $ -0.000467 $ 0.005543 $ 0.004026

30 Days -20.87% $ -0.000917 $ 0.005543 $ 0.004026 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Avocado DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.37% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Avocado DAO trading pada harga tertinggi $0.005543 dan terendah $0.004026 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -10.65% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AVG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Avocado DAO telah mengalami perubahan -20.87% , mencerminkan sekitar $-0.000917 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AVG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Avocado DAO (AVG )? Modul Prediksi Harga Avocado DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AVG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Avocado DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AVG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Avocado DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AVG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AVG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Avocado DAO.

Mengapa Prediksi Harga AVG Penting?

Prediksi Harga AVG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AVG sekarang? Menurut prediksi Anda, AVG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AVG bulan depan? Menurut alat prediksi harga Avocado DAO (AVG), prakiraan harga AVG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AVG pada tahun 2026? Harga 1 Avocado DAO (AVG) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AVG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AVG pada tahun 2027? Avocado DAO (AVG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AVG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AVG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Avocado DAO (AVG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AVG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Avocado DAO (AVG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AVG pada tahun 2030? Harga 1 Avocado DAO (AVG) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, AVG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AVG untuk tahun 2040? Avocado DAO (AVG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AVG pada tahun 2040.