Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) (USD)

Dapatkan prediksi harga AxonDAO Governance Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AXGT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga AxonDAO Governance Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga AxonDAO Governance Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, AxonDAO Governance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036685 pada tahun 2025. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, AxonDAO Governance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.038519 pada tahun 2026. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AXGT pada tahun 2027 adalah $ 0.040445 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AXGT pada tahun 2028 adalah $ 0.042467 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AXGT pada tahun 2029 adalah $ 0.044591 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AXGT pada tahun 2030 adalah $ 0.046820 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga AxonDAO Governance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.076266. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga AxonDAO Governance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.124229. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.036685 0.00%

2026 $ 0.038519 5.00%

2027 $ 0.040445 10.25%

2028 $ 0.042467 15.76%

2029 $ 0.044591 21.55%

2030 $ 0.046820 27.63%

2031 $ 0.049161 34.01%

2032 $ 0.051619 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.054200 47.75%

2034 $ 0.056910 55.13%

2035 $ 0.059756 62.89%

2036 $ 0.062744 71.03%

2037 $ 0.065881 79.59%

2038 $ 0.069175 88.56%

2039 $ 0.072634 97.99%

2040 $ 0.076266 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga AxonDAO Governance Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.036685 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.036690 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.036720 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.036836 0.41% Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AXGT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.036685 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AXGT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036690 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AXGT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036720 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AXGT adalah $0.036836 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga AxonDAO Governance Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 17.12M Suplai Peredaran 466.66M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga AXGT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar AXGT adalah 466.66M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.12M.

Harga Lampau AxonDAO Governance Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live AxonDAO Governance Token, harga AxonDAO Governance Token saat ini adalah 0.036685USD. Suplai AxonDAO Governance Token(AXGT) yang beredar adalah 466.66M AXGT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17,118,169 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.67% $ 0.002614 $ 0.037931 $ 0.031289

7 Hari 10.60% $ 0.003888 $ 0.048134 $ 0.028628

30 Days -26.92% $ -0.009877 $ 0.048134 $ 0.028628 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, AxonDAO Governance Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002614 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 7.67% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, AxonDAO Governance Token trading pada harga tertinggi $0.048134 dan terendah $0.028628 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 10.60% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AXGT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, AxonDAO Governance Token telah mengalami perubahan -26.92% , mencerminkan sekitar $-0.009877 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AXGT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga AxonDAO Governance Token (AXGT )? Modul Prediksi Harga AxonDAO Governance Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AXGT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap AxonDAO Governance Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AXGT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga AxonDAO Governance Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AXGT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AXGT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan AxonDAO Governance Token.

Mengapa Prediksi Harga AXGT Penting?

Prediksi Harga AXGT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

