Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Bazed Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Bazed Games untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Bazed Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008937 pada tahun 2025. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Bazed Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009384 pada tahun 2026. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BAZED pada tahun 2027 adalah $ 0.009853 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BAZED pada tahun 2028 adalah $ 0.010346 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BAZED pada tahun 2029 adalah $ 0.010863 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BAZED pada tahun 2030 adalah $ 0.011406 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Bazed Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018580. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Bazed Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.030265. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008937 0.00%

2026 $ 0.009384 5.00%

2027 $ 0.009853 10.25%

2028 $ 0.010346 15.76%

2029 $ 0.010863 21.55%

2030 $ 0.011406 27.63%

2031 $ 0.011977 34.01%

2032 $ 0.012575 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013204 47.75%

2034 $ 0.013864 55.13%

2035 $ 0.014558 62.89%

2036 $ 0.015286 71.03%

2037 $ 0.016050 79.59%

2038 $ 0.016852 88.56%

2039 $ 0.017695 97.99%

2040 $ 0.018580 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Bazed Games Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.008937 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.008938 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.008946 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.008974 0.41% Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BAZED pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.008937 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BAZED, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008938 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BAZED, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008946 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Bazed Games (BAZED) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BAZED adalah $0.008974 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Bazed Games Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 682.10K$ 682.10K $ 682.10K Suplai Peredaran 76.32M 76.32M 76.32M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga BAZED terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar BAZED adalah 76.32M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 682.10K. Lihat Harga BAZED Live

Harga Lampau Bazed Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Bazed Games, harga Bazed Games saat ini adalah 0.008937USD. Suplai Bazed Games(BAZED) yang beredar adalah 76.32M BAZED , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $682,098 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.70% $ 0.000401 $ 0.009015 $ 0.008296

7 Hari -11.10% $ -0.000992 $ 0.020035 $ 0.007974

30 Days -54.94% $ -0.004910 $ 0.020035 $ 0.007974 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Bazed Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000401 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 4.70% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Bazed Games trading pada harga tertinggi $0.020035 dan terendah $0.007974 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -11.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BAZED di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Bazed Games telah mengalami perubahan -54.94% , mencerminkan sekitar $-0.004910 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BAZED dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Bazed Games (BAZED )? Modul Prediksi Harga Bazed Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BAZED di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Bazed Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BAZED, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Bazed Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BAZED. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BAZED untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Bazed Games.

Mengapa Prediksi Harga BAZED Penting?

Prediksi Harga BAZED sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi BAZED sekarang? Menurut prediksi Anda, BAZED akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga BAZED bulan depan? Menurut alat prediksi harga Bazed Games (BAZED), prakiraan harga BAZED akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 BAZED pada tahun 2026? Harga 1 Bazed Games (BAZED) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, BAZED akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga BAZED pada tahun 2027? Bazed Games (BAZED) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BAZED pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga BAZED pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Bazed Games (BAZED) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga BAZED pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Bazed Games (BAZED) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 BAZED pada tahun 2030? Harga 1 Bazed Games (BAZED) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, BAZED akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga BAZED untuk tahun 2040? Bazed Games (BAZED) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BAZED pada tahun 2040.