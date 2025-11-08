Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Bean Coin untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan BEAN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Bean Coin % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Bean Coin untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Bean Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000486 pada tahun 2025. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Bean Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000510 pada tahun 2026. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BEAN pada tahun 2027 adalah $ 0.000535 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BEAN pada tahun 2028 adalah $ 0.000562 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BEAN pada tahun 2029 adalah $ 0.000590 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BEAN pada tahun 2030 adalah $ 0.000620 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Bean Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001010. Prediksi Harga Bean Coin (BEAN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Bean Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001646. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000486 0.00%

Statistik Harga Bean Coin Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 436.82K$ 436.82K $ 436.82K Suplai Peredaran 898.53M 898.53M 898.53M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga BEAN terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar BEAN adalah 898.53M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 436.82K. Lihat Harga BEAN Live

Harga Lampau Bean Coin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Bean Coin, harga Bean Coin saat ini adalah 0.000486USD. Suplai Bean Coin(BEAN) yang beredar adalah 898.53M BEAN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $436,819 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.29% $ 0 $ 0.000486 $ 0.000475

7 Hari -22.06% $ -0.000107 $ 0.001235 $ 0.000477

30 Days -61.51% $ -0.000299 $ 0.001235 $ 0.000477 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Bean Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.29% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Bean Coin trading pada harga tertinggi $0.001235 dan terendah $0.000477 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -22.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BEAN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Bean Coin telah mengalami perubahan -61.51% , mencerminkan sekitar $-0.000299 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BEAN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Bean Coin (BEAN )? Modul Prediksi Harga Bean Coin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BEAN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Bean Coin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BEAN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Bean Coin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BEAN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BEAN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Bean Coin.

Mengapa Prediksi Harga BEAN Penting?

Prediksi Harga BEAN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

