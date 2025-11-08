Prediksi Harga Cartesi (CTSI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Cartesi untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CTSI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Cartesi
%

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

Prediksi Harga Cartesi


0.00%
USD
Aktual
Prediksi
Prediksi Harga Cartesi untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)

Berdasarkan prediksi Anda, Cartesi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.047563 pada tahun 2025.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)

Berdasarkan prediksi Anda, Cartesi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049941 pada tahun 2026.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)

Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CTSI pada tahun 2027 adalah $ 0.052438 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)

Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CTSI pada tahun 2028 adalah $ 0.055060 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)

Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CTSI pada tahun 2029 adalah $ 0.057813 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)

Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CTSI pada tahun 2030 adalah $ 0.060704 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Cartesi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.098881.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)

Pada tahun 2050, harga Cartesi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.161066.

Tahun
Harga
Pertumbuhan
  • 2025
    $ 0.047563
    0.00%
  • 2026
    $ 0.049941
    5.00%
  • 2027
    $ 0.052438
    10.25%
  • 2028
    $ 0.055060
    15.76%
  • 2029
    $ 0.057813
    21.55%
  • 2030
    $ 0.060704
    27.63%
  • 2031
    $ 0.063739
    34.01%
  • 2032
    $ 0.066926
    40.71%
Tahun
Harga
Pertumbuhan
  • 2033
    $ 0.070272
    47.75%
  • 2034
    $ 0.073786
    55.13%
  • 2035
    $ 0.077475
    62.89%
  • 2036
    $ 0.081349
    71.03%
  • 2037
    $ 0.085417
    79.59%
  • 2038
    $ 0.089688
    88.56%
  • 2039
    $ 0.094172
    97.99%
  • 2040
    $ 0.098881
    107.89%
Tampilkan Lebih Banyak

Prediksi Harga Cartesi Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan

Tanggal
Prediksi Harga
Pertumbuhan
  • November 8, 2025(Hari ini)
    $ 0.047563
    0.00%
  • November 9, 2025(Besok)
    $ 0.047570
    0.01%
  • November 15, 2025(Minggu Ini)
    $ 0.047609
    0.10%
  • December 8, 2025(30 Days)
    $ 0.047758
    0.41%
Prediksi Harga Cartesi (CTSI) Hari Ini

Harga yang diprediksi untuk CTSI pada November 8, 2025(Hari ini), adalah $0.047563. Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) Besok

Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CTSI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.047570. Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) Minggu Ini

Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CTSI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.047609. Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang.

Prediksi Harga Cartesi (CTSI) 30 Hari

Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CTSI adalah $0.047758. Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Cartesi Saat Ini




--

$ 42.18M
$ 42.18M$ 42.18M

886.52M
886.52M 886.52M






Harga CTSI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --.
Selanjutnya, suplai beredar CTSI adalah 886.52M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 42.18M.

Harga Lampau Cartesi

Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Cartesi, harga Cartesi saat ini adalah 0.047563USD. Suplai Cartesi(CTSI) yang beredar adalah 886.52M CTSI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $42,183,418.

Periode
Perubahan(%)
Perubahan(USD)
Tinggi
Rendah
  • 24 jam
    5.33%
    $ 0.002408
    $ 0.050284
    $ 0.043971
  • 7 Hari
    -3.66%
    $ -0.001742
    $ 0.072647
    $ 0.041349
  • 30 Days
    -34.86%
    $ -0.016584
    $ 0.072647
    $ 0.041349
Performa 24 Jam

Dalam 24 jam terakhir, Cartesi telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002408, yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.33%.

Performa 7 Hari

Selama 7 hari terakhir, Cartesi trading pada harga tertinggi $0.072647 dan terendah $0.041349. Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -3.66%. Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CTSI di pasar.

Performa 30 Hari

Dalam satu bulan terakhir, Cartesi telah mengalami perubahan -34.86%, mencerminkan sekitar $-0.016584 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CTSI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Cartesi (CTSI )?

Modul Prediksi Harga Cartesi adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CTSI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang.

1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda

Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Cartesi pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan.

2. Hitung Harga Masa Depan

Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CTSI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu.

3. Jelajahi Skenario yang Berbeda

Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Cartesi. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas

Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CTSI.

Indikator Teknis untuk Prediksi Harga

Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk:

Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren.

Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold.

Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CTSI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Cartesi.

Mengapa Prediksi Harga CTSI Penting?

Prediksi Harga CTSI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab:

Apakah layak untuk berinvestasi CTSI sekarang?
Menurut prediksi Anda, CTSI akan mencapai -- pada undefined, sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan.
Berapa prediksi harga CTSI bulan depan?
Menurut alat prediksi harga Cartesi (CTSI), prakiraan harga CTSI akan mencapai -- pada undefined.
Berapa harga 1 CTSI pada tahun 2026?
Harga 1 Cartesi (CTSI) hari ini adalah --. Menurut modul prediksi di atas, CTSI akan meningkat sebesar 0.00%, dan mencapai -- pada tahun 2026.
Berapa prakiraan harga CTSI pada tahun 2027?
Cartesi (CTSI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CTSI pada tahun 2027.
Berapa estimasi target harga CTSI pada tahun 2028?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cartesi (CTSI) akan mengalami pertumbuhan 0.00%, dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028.
Berapa estimasi target harga CTSI pada tahun 2029?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cartesi (CTSI) akan mengalami pertumbuhan 0.00%, dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029.
Berapa harga 1 CTSI pada tahun 2030?
Harga 1 Cartesi (CTSI) hari ini adalah --. Menurut modul prediksi di atas, CTSI akan meningkat sebesar 0.00%, dan mencapai -- pada tahun 2030.
Berapa prediksi harga CTSI untuk tahun 2040?
Cartesi (CTSI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CTSI pada tahun 2040.
Penafian

Konten yang dipublikasikan di halaman prediksi harga kripto kami didasarkan pada informasi dan umpan balik yang diberikan kepada kami oleh pengguna MEXC dan/atau sumber pihak ketiga lainnya. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi dan penjelasan, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Penting untuk diingat bahwa prediksi harga yang disajikan mungkin tidak akurat dan tidak boleh dianggap akurat. Harga pada masa mendatang mungkin berbeda secara signifikan dari prediksi yang disajikan, dan prediksi tersebut tidak boleh dijadikan acuan untuk keputusan investasi.

Lebih lanjut, konten ini tidak boleh ditafsirkan sebagai saran keuangan, dan tidak dimaksudkan juga untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. MEXC tidak bertanggung jawab kepada Anda dengan cara apa pun atas kerugian yang mungkin Anda alami akibat merujuk kepada, menggunakan, dan/atau mengandalkan konten apa pun yang dipublikasikan di halaman prediksi harga kripto kami. Penting untuk menyadari bahwa harga aset digital memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Nilai investasi Anda dapat menurun dan meningkat, dan tidak ada jaminan Anda akan mendapatkan kembali jumlah yang awalnya diinvestasikan. Pada akhirnya, Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi Anda, dan MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Ingatlah bahwa kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa mendatang. Anda sebaiknya hanya berinvestasi pada produk yang Anda kenal dan risikonya Anda pahami. Pertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi Anda, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko, serta berkonsultasilah dengan penasihat keuangan independen sebelum membuat keputusan investasi apa pun.