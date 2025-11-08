Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Cronos zkEVM CRO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ZKCRO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ZKCRO

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Cronos zkEVM CRO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Cronos zkEVM CRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.14288 pada tahun 2025. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Cronos zkEVM CRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.150024 pada tahun 2026. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ZKCRO pada tahun 2027 adalah $ 0.157525 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ZKCRO pada tahun 2028 adalah $ 0.165401 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZKCRO pada tahun 2029 adalah $ 0.173671 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZKCRO pada tahun 2030 adalah $ 0.182355 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Cronos zkEVM CRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.297037. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Cronos zkEVM CRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.483842. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.14288 0.00%

2026 $ 0.150024 5.00%

2027 $ 0.157525 10.25%

2028 $ 0.165401 15.76%

2029 $ 0.173671 21.55%

2030 $ 0.182355 27.63%

2031 $ 0.191472 34.01%

2032 $ 0.201046 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.211098 47.75%

2034 $ 0.221653 55.13%

2035 $ 0.232736 62.89%

2036 $ 0.244373 71.03%

2037 $ 0.256591 79.59%

2038 $ 0.269421 88.56%

2039 $ 0.282892 97.99%

2040 $ 0.297037 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.14288 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.142899 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.143017 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.143467 0.41% Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ZKCRO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.14288 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ZKCRO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.142899 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ZKCRO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.143017 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ZKCRO adalah $0.143467 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Cronos zkEVM CRO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 18.61M$ 18.61M $ 18.61M Suplai Peredaran 130.25M 130.25M 130.25M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ZKCRO terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ZKCRO adalah 130.25M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.61M. Lihat Harga ZKCRO Live

Harga Lampau Cronos zkEVM CRO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Cronos zkEVM CRO, harga Cronos zkEVM CRO saat ini adalah 0.14288USD. Suplai Cronos zkEVM CRO(ZKCRO) yang beredar adalah 130.25M ZKCRO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18,610,297 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.33% $ -0.00193 $ 0.145533 $ 0.141937

7 Hari -8.91% $ -0.012732 $ 0.205809 $ 0.125605

30 Days -30.60% $ -0.043728 $ 0.205809 $ 0.125605 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Cronos zkEVM CRO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.00193 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.33% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Cronos zkEVM CRO trading pada harga tertinggi $0.205809 dan terendah $0.125605 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -8.91% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ZKCRO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Cronos zkEVM CRO telah mengalami perubahan -30.60% , mencerminkan sekitar $-0.043728 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ZKCRO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO )? Modul Prediksi Harga Cronos zkEVM CRO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ZKCRO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Cronos zkEVM CRO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ZKCRO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Cronos zkEVM CRO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ZKCRO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ZKCRO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Cronos zkEVM CRO.

Mengapa Prediksi Harga ZKCRO Penting?

Prediksi Harga ZKCRO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ZKCRO sekarang? Menurut prediksi Anda, ZKCRO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ZKCRO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Cronos zkEVM CRO (ZKCRO), prakiraan harga ZKCRO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ZKCRO pada tahun 2026? Harga 1 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ZKCRO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ZKCRO pada tahun 2027? Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ZKCRO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ZKCRO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ZKCRO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ZKCRO pada tahun 2030? Harga 1 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ZKCRO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ZKCRO untuk tahun 2040? Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ZKCRO pada tahun 2040. Daftar Sekarang