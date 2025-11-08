Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) (USD)

Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, dYdX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.329332 pada tahun 2025. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, dYdX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.345798 pada tahun 2026. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ETHDYDX pada tahun 2027 adalah $ 0.363088 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ETHDYDX pada tahun 2028 adalah $ 0.381242 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ETHDYDX pada tahun 2029 adalah $ 0.400305 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ETHDYDX pada tahun 2030 adalah $ 0.420320 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga dYdX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.684657. Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga dYdX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1152.

Statistik Harga dYdX Saat Ini
Kap. Pasar $ 13.71M
Suplai Peredaran 41.66M
Suplai beredar ETHDYDX adalah 41.66M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 13.71M.

Harga Lampau dYdX Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live dYdX, harga dYdX saat ini adalah 0.329332USD. Suplai dYdX(ETHDYDX) yang beredar adalah 41.66M ETHDYDX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $13,706,239 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.21% $ 0.030497 $ 0.340265 $ 0.285284

7 Hari 9.47% $ 0.031171 $ 0.573209 $ 0.260568

30 Days -41.72% $ -0.137422 $ 0.573209 $ 0.260568 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, dYdX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.030497 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 10.21% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, dYdX trading pada harga tertinggi $0.573209 dan terendah $0.260568 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 9.47% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ETHDYDX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, dYdX telah mengalami perubahan -41.72% , mencerminkan sekitar $-0.137422 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ETHDYDX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga dYdX (ETHDYDX )? Modul Prediksi Harga dYdX adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ETHDYDX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap dYdX pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ETHDYDX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga dYdX. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ETHDYDX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ETHDYDX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan dYdX.

Mengapa Prediksi Harga ETHDYDX Penting?

Prediksi Harga ETHDYDX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

