Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Felix feUSD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FEUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Felix feUSD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Felix feUSD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Felix feUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.995109 pada tahun 2025. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Felix feUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0448 pada tahun 2026. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FEUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.0971 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FEUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1519 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FEUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2095 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FEUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2700 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Felix feUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0687. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Felix feUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3697. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.995109 0.00%

2026 $ 1.0448 5.00%

2027 $ 1.0971 10.25%

2028 $ 1.1519 15.76%

2029 $ 1.2095 21.55%

2030 $ 1.2700 27.63%

2031 $ 1.3335 34.01%

2032 $ 1.4002 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4702 47.75%

2034 $ 1.5437 55.13%

2035 $ 1.6209 62.89%

2036 $ 1.7019 71.03%

2037 $ 1.7870 79.59%

2038 $ 1.8764 88.56%

2039 $ 1.9702 97.99%

2040 $ 2.0687 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Felix feUSD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.995109 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.995245 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.996063 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.999198 0.41% Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FEUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.995109 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FEUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.995245 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FEUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.996063 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FEUSD adalah $0.999198 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Felix feUSD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 75.53M$ 75.53M $ 75.53M Suplai Peredaran 75.00M 75.00M 75.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FEUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FEUSD adalah 75.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 75.53M. Lihat Harga FEUSD Live

Harga Lampau Felix feUSD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Felix feUSD, harga Felix feUSD saat ini adalah 0.995109USD. Suplai Felix feUSD(FEUSD) yang beredar adalah 75.00M FEUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $75,531,560 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.54% $ -0.005479 $ 1.005 $ 0.993476

7 Hari 0.02% $ 0.000173 $ 1.0128 $ 0.991863

30 Days 0.23% $ 0.002296 $ 1.0128 $ 0.991863 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Felix feUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.005479 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.54% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Felix feUSD trading pada harga tertinggi $1.0128 dan terendah $0.991863 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FEUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Felix feUSD telah mengalami perubahan 0.23% , mencerminkan sekitar $0.002296 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FEUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Felix feUSD (FEUSD )? Modul Prediksi Harga Felix feUSD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FEUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Felix feUSD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FEUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Felix feUSD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FEUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FEUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Felix feUSD.

Mengapa Prediksi Harga FEUSD Penting?

Prediksi Harga FEUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FEUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, FEUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FEUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Felix feUSD (FEUSD), prakiraan harga FEUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FEUSD pada tahun 2026? Harga 1 Felix feUSD (FEUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FEUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FEUSD pada tahun 2027? Felix feUSD (FEUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FEUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FEUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Felix feUSD (FEUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FEUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Felix feUSD (FEUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FEUSD pada tahun 2030? Harga 1 Felix feUSD (FEUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FEUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FEUSD untuk tahun 2040? Felix feUSD (FEUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FEUSD pada tahun 2040.