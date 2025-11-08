Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Frax Price Index Share (FPIS) /

Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Frax Price Index Share untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FPIS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Frax Price Index Share % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Frax Price Index Share untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Frax Price Index Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.298161 pada tahun 2025. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Frax Price Index Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.313069 pada tahun 2026. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FPIS pada tahun 2027 adalah $ 0.328722 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FPIS pada tahun 2028 adalah $ 0.345158 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FPIS pada tahun 2029 adalah $ 0.362416 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FPIS pada tahun 2030 adalah $ 0.380537 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Frax Price Index Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.619855. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Frax Price Index Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0096. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.298161 0.00%

2026 $ 0.313069 5.00%

2027 $ 0.328722 10.25%

2028 $ 0.345158 15.76%

2029 $ 0.362416 21.55%

2030 $ 0.380537 27.63%

2031 $ 0.399564 34.01%

2032 $ 0.419542 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.440519 47.75%

2034 $ 0.462545 55.13%

2035 $ 0.485672 62.89%

2036 $ 0.509956 71.03%

2037 $ 0.535454 79.59%

2038 $ 0.562227 88.56%

2039 $ 0.590338 97.99%

2040 $ 0.619855 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Frax Price Index Share Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.298161 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.298201 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.298446 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.299386 0.41% Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FPIS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.298161 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FPIS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.298201 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FPIS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.298446 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FPIS adalah $0.299386 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Frax Price Index Share Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M Suplai Peredaran 36.77M 36.77M 36.77M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FPIS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FPIS adalah 36.77M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 10.95M. Lihat Harga FPIS Live

Harga Lampau Frax Price Index Share Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Frax Price Index Share, harga Frax Price Index Share saat ini adalah 0.298161USD. Suplai Frax Price Index Share(FPIS) yang beredar adalah 36.77M FPIS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $10,949,337 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.40% $ 0.004103 $ 0.299584 $ 0.287399

7 Hari -16.80% $ -0.050107 $ 0.496607 $ 0.287846

30 Days -39.56% $ -0.117953 $ 0.496607 $ 0.287846 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Frax Price Index Share telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.004103 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.40% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Frax Price Index Share trading pada harga tertinggi $0.496607 dan terendah $0.287846 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -16.80% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FPIS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Frax Price Index Share telah mengalami perubahan -39.56% , mencerminkan sekitar $-0.117953 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FPIS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Frax Price Index Share (FPIS )? Modul Prediksi Harga Frax Price Index Share adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FPIS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Frax Price Index Share pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FPIS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Frax Price Index Share. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FPIS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FPIS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Frax Price Index Share.

Mengapa Prediksi Harga FPIS Penting?

Prediksi Harga FPIS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FPIS sekarang? Menurut prediksi Anda, FPIS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FPIS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Frax Price Index Share (FPIS), prakiraan harga FPIS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FPIS pada tahun 2026? Harga 1 Frax Price Index Share (FPIS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FPIS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FPIS pada tahun 2027? Frax Price Index Share (FPIS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FPIS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FPIS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Frax Price Index Share (FPIS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FPIS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Frax Price Index Share (FPIS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FPIS pada tahun 2030? Harga 1 Frax Price Index Share (FPIS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FPIS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FPIS untuk tahun 2040? Frax Price Index Share (FPIS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FPIS pada tahun 2040.