Prediksi Harga FXN (FXN) (USD)

Dapatkan prediksi harga FXN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FXN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli FXN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga FXN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga FXN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, FXN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001312 pada tahun 2025. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, FXN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001377 pada tahun 2026. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FXN pada tahun 2027 adalah $ 0.001446 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FXN pada tahun 2028 adalah $ 0.001519 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FXN pada tahun 2029 adalah $ 0.001595 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FXN pada tahun 2030 adalah $ 0.001674 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga FXN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002728. Prediksi Harga FXN (FXN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga FXN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004443. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001312 0.00%

2026 $ 0.001377 5.00%

2027 $ 0.001446 10.25%

2028 $ 0.001519 15.76%

2029 $ 0.001595 21.55%

2030 $ 0.001674 27.63%

2031 $ 0.001758 34.01%

2032 $ 0.001846 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001938 47.75%

2034 $ 0.002035 55.13%

2035 $ 0.002137 62.89%

2036 $ 0.002244 71.03%

2037 $ 0.002356 79.59%

2038 $ 0.002474 88.56%

2039 $ 0.002598 97.99%

2040 $ 0.002728 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga FXN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001312 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001312 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001313 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001317 0.41% Prediksi Harga FXN (FXN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FXN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001312 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga FXN (FXN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FXN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001312 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga FXN (FXN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FXN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001313 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga FXN (FXN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FXN adalah $0.001317 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga FXN Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.18M Suplai Peredaran 899.99M Volume (24 Jam) ---- -- Harga FXN terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FXN adalah 899.99M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.18M.

Harga Lampau FXN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live FXN, harga FXN saat ini adalah 0.001312USD. Suplai FXN(FXN) yang beredar adalah 899.99M FXN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,181,058 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.37% $ 0.000101 $ 0.001338 $ 0.001198

7 Hari -48.35% $ -0.000634 $ 0.002687 $ 0.001014

30 Days 27.31% $ 0.000358 $ 0.002687 $ 0.001014 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, FXN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000101 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 8.37% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, FXN trading pada harga tertinggi $0.002687 dan terendah $0.001014 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -48.35% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FXN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, FXN telah mengalami perubahan 27.31% , mencerminkan sekitar $0.000358 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FXN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga FXN (FXN )? Modul Prediksi Harga FXN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FXN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap FXN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FXN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga FXN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FXN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FXN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan FXN.

Mengapa Prediksi Harga FXN Penting?

Prediksi Harga FXN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

