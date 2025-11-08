Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) (USD)

Dapatkan prediksi harga GENIUS AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GNUS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GENIUS AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GENIUS AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GENIUS AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.33 pada tahun 2025. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GENIUS AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.3965 pada tahun 2026. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GNUS pada tahun 2027 adalah $ 1.4663 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GNUS pada tahun 2028 adalah $ 1.5396 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNUS pada tahun 2029 adalah $ 1.6166 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNUS pada tahun 2030 adalah $ 1.6974 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GENIUS AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.7649. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GENIUS AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.5038. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.33 0.00%

2026 $ 1.3965 5.00%

2027 $ 1.4663 10.25%

2028 $ 1.5396 15.76%

2029 $ 1.6166 21.55%

2030 $ 1.6974 27.63%

2031 $ 1.7823 34.01%

2032 $ 1.8714 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.9650 47.75%

2034 $ 2.0632 55.13%

2035 $ 2.1664 62.89%

2036 $ 2.2747 71.03%

2037 $ 2.3884 79.59%

2038 $ 2.5079 88.56%

2039 $ 2.6333 97.99%

2040 $ 2.7649 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga GENIUS AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.33 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.3301 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.3312 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.3354 0.41% Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GNUS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.33 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GNUS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3301 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GNUS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3312 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GNUS adalah $1.3354 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga GENIUS AI Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 16.50M Suplai Peredaran 12.42M Volume (24 Jam) ---- -- Harga GNUS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar GNUS adalah 12.42M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 16.50M. Lihat Harga GNUS Live

Harga Lampau GENIUS AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GENIUS AI, harga GENIUS AI saat ini adalah 1.33USD. Suplai GENIUS AI(GNUS) yang beredar adalah 12.42M GNUS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $16,503,694 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.20% $ 0.04124 $ 1.37 $ 1.28

7 Hari -14.89% $ -0.198040 $ 1.6667 $ 1.1086

30 Days 14.05% $ 0.186879 $ 1.6667 $ 1.1086 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GENIUS AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.04124 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.20% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GENIUS AI trading pada harga tertinggi $1.6667 dan terendah $1.1086 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -14.89% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GNUS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GENIUS AI telah mengalami perubahan 14.05% , mencerminkan sekitar $0.186879 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GNUS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GENIUS AI (GNUS )? Modul Prediksi Harga GENIUS AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GNUS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GENIUS AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GNUS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GENIUS AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GNUS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GNUS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GENIUS AI.

Mengapa Prediksi Harga GNUS Penting?

Prediksi Harga GNUS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GNUS sekarang? Menurut prediksi Anda, GNUS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GNUS bulan depan? Menurut alat prediksi harga GENIUS AI (GNUS), prakiraan harga GNUS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GNUS pada tahun 2026? Harga 1 GENIUS AI (GNUS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GNUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GNUS pada tahun 2027? GENIUS AI (GNUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GNUS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GNUS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GENIUS AI (GNUS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GNUS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GENIUS AI (GNUS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GNUS pada tahun 2030? Harga 1 GENIUS AI (GNUS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GNUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GNUS untuk tahun 2040? GENIUS AI (GNUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GNUS pada tahun 2040.