Statistik Harga I Choose Rich Everytime Saat Ini
Kap. Pasar $ 53.34K
Suplai Peredaran 999.99M
Selanjutnya, suplai beredar NICK adalah 999.99M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 53.34K.

Harga Lampau I Choose Rich Everytime Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live I Choose Rich Everytime, harga I Choose Rich Everytime saat ini adalah 0.000053USD. Suplai I Choose Rich Everytime(NICK) yang beredar adalah 999.99M NICK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $53,337 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.43% $ 0 $ 0.000053 $ 0.000052

7 Hari 3.99% $ 0.000002 $ 0.000058 $ 0.000041

30 Days 11.00% $ 0.000005 $ 0.000058 $ 0.000041 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, I Choose Rich Everytime telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.43% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, I Choose Rich Everytime trading pada harga tertinggi $0.000058 dan terendah $0.000041 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 3.99% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NICK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, I Choose Rich Everytime telah mengalami perubahan 11.00% , mencerminkan sekitar $0.000005 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NICK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga I Choose Rich Everytime (NICK )? Modul Prediksi Harga I Choose Rich Everytime adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NICK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap I Choose Rich Everytime pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NICK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga I Choose Rich Everytime. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NICK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NICK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan I Choose Rich Everytime.

Mengapa Prediksi Harga NICK Penting?

Prediksi Harga NICK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

