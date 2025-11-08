Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) (USD)

Dapatkan prediksi harga Idavoll DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IDV dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Idavoll DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Idavoll DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Idavoll DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000096 pada tahun 2025. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Idavoll DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000101 pada tahun 2026. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IDV pada tahun 2027 adalah $ 0.000106 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IDV pada tahun 2028 adalah $ 0.000111 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IDV pada tahun 2029 adalah $ 0.000117 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IDV pada tahun 2030 adalah $ 0.000122 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Idavoll DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000200. Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Idavoll DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000326.

Statistik Harga Idavoll DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 76.02K$ 76.02K $ 76.02K Suplai Peredaran 789.04M 789.04M 789.04M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga IDV terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar IDV adalah 789.04M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 76.02K. Lihat Harga IDV Live

Harga Lampau Idavoll DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Idavoll DAO, harga Idavoll DAO saat ini adalah 0.000096USD. Suplai Idavoll DAO(IDV) yang beredar adalah 789.04M IDV , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $76,015 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -6.38% $ 0 $ 0.000102 $ 0.000096

7 Hari 0.42% $ 0.000000 $ 0.000116 $ 0.000080

30 Days -17.42% $ -0.000016 $ 0.000116 $ 0.000080 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Idavoll DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -6.38% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Idavoll DAO trading pada harga tertinggi $0.000116 dan terendah $0.000080 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.42% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IDV di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Idavoll DAO telah mengalami perubahan -17.42% , mencerminkan sekitar $-0.000016 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IDV dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Idavoll DAO (IDV )? Modul Prediksi Harga Idavoll DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IDV di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Idavoll DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IDV, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Idavoll DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IDV. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IDV untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Idavoll DAO.

Mengapa Prediksi Harga IDV Penting?

Prediksi Harga IDV sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

