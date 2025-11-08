Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Impossible Finance Launchpad untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IDIA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Impossible Finance Launchpad % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Impossible Finance Launchpad berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.061436 pada tahun 2025. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Impossible Finance Launchpad berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.064507 pada tahun 2026. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IDIA pada tahun 2027 adalah $ 0.067733 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IDIA pada tahun 2028 adalah $ 0.071119 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IDIA pada tahun 2029 adalah $ 0.074675 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IDIA pada tahun 2030 adalah $ 0.078409 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Impossible Finance Launchpad berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.127721. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Impossible Finance Launchpad berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.208044. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.061436 0.00%

2026 $ 0.064507 5.00%

2027 $ 0.067733 10.25%

2028 $ 0.071119 15.76%

2029 $ 0.074675 21.55%

2030 $ 0.078409 27.63%

2031 $ 0.082330 34.01%

2032 $ 0.086446 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.090768 47.75%

2034 $ 0.095307 55.13%

2035 $ 0.100072 62.89%

2036 $ 0.105076 71.03%

2037 $ 0.110330 79.59%

2038 $ 0.115846 88.56%

2039 $ 0.121639 97.99%

2040 $ 0.127721 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.061436 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.061444 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.061494 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.061688 0.41% Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk IDIA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.061436 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk IDIA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.061444 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk IDIA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.061494 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk IDIA adalah $0.061688 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Impossible Finance Launchpad Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 45.98M$ 45.98M $ 45.98M Suplai Peredaran 748.39M 748.39M 748.39M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga IDIA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar IDIA adalah 748.39M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 45.98M. Lihat Harga IDIA Live

Harga Lampau Impossible Finance Launchpad Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Impossible Finance Launchpad, harga Impossible Finance Launchpad saat ini adalah 0.061436USD. Suplai Impossible Finance Launchpad(IDIA) yang beredar adalah 748.39M IDIA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $45,978,370 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.80% $ 0.003910 $ 0.063712 $ 0.057526

7 Hari 41.41% $ 0.025441 $ 0.063663 $ 0.029993

30 Days 115.32% $ 0.070849 $ 0.063663 $ 0.029993 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Impossible Finance Launchpad telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003910 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 6.80% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Impossible Finance Launchpad trading pada harga tertinggi $0.063663 dan terendah $0.029993 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 41.41% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IDIA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Impossible Finance Launchpad telah mengalami perubahan 115.32% , mencerminkan sekitar $0.070849 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IDIA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad (IDIA )? Modul Prediksi Harga Impossible Finance Launchpad adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IDIA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Impossible Finance Launchpad pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IDIA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Impossible Finance Launchpad. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IDIA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IDIA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Impossible Finance Launchpad.

Mengapa Prediksi Harga IDIA Penting?

Prediksi Harga IDIA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IDIA sekarang? Menurut prediksi Anda, IDIA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IDIA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Impossible Finance Launchpad (IDIA), prakiraan harga IDIA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IDIA pada tahun 2026? Harga 1 Impossible Finance Launchpad (IDIA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, IDIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IDIA pada tahun 2027? Impossible Finance Launchpad (IDIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IDIA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IDIA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Impossible Finance Launchpad (IDIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IDIA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Impossible Finance Launchpad (IDIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IDIA pada tahun 2030? Harga 1 Impossible Finance Launchpad (IDIA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, IDIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IDIA untuk tahun 2040? Impossible Finance Launchpad (IDIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IDIA pada tahun 2040.