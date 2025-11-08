Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Injective Quants untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan QUNT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Injective Quants % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Injective Quants untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Injective Quants berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001854 pada tahun 2025. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Injective Quants berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001946 pada tahun 2026. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QUNT pada tahun 2027 adalah $ 0.002044 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QUNT pada tahun 2028 adalah $ 0.002146 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QUNT pada tahun 2029 adalah $ 0.002253 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QUNT pada tahun 2030 adalah $ 0.002366 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Injective Quants berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003854. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Injective Quants berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006279. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001854 0.00%

2026 $ 0.001946 5.00%

2027 $ 0.002044 10.25%

2028 $ 0.002146 15.76%

2029 $ 0.002253 21.55%

2030 $ 0.002366 27.63%

2031 $ 0.002484 34.01%

2032 $ 0.002609 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002739 47.75%

2034 $ 0.002876 55.13%

2035 $ 0.003020 62.89%

2036 $ 0.003171 71.03%

2037 $ 0.003329 79.59%

2038 $ 0.003496 88.56%

2039 $ 0.003671 97.99%

2040 $ 0.003854 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Injective Quants Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001854 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001854 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001855 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001861 0.41% Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk QUNT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001854 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk QUNT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001854 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk QUNT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001855 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Injective Quants (QUNT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk QUNT adalah $0.001861 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Injective Quants Saat Ini
Harga Saat Ini
Perubahan Harga (24 Jam)
Kap. Pasar $ 1.12M
Suplai Peredaran 604.89M
Volume (24 Jam)
Harga QUNT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar QUNT adalah 604.89M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.12M. Lihat Harga QUNT Live

Harga Lampau Injective Quants Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Injective Quants, harga Injective Quants saat ini adalah 0.001854USD. Suplai Injective Quants(QUNT) yang beredar adalah 604.89M QUNT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,121,594 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 43.87% $ 0.000565 $ 0.002127 $ 0.001276

7 Hari 21.38% $ 0.000396 $ 0.002583 $ 0.001191

30 Days -27.94% $ -0.000518 $ 0.002583 $ 0.001191 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Injective Quants telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000565 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 43.87% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Injective Quants trading pada harga tertinggi $0.002583 dan terendah $0.001191 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 21.38% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut QUNT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Injective Quants telah mengalami perubahan -27.94% , mencerminkan sekitar $-0.000518 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa QUNT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Injective Quants (QUNT )? Modul Prediksi Harga Injective Quants adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga QUNT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Injective Quants pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan QUNT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Injective Quants. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan QUNT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum QUNT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Injective Quants.

Mengapa Prediksi Harga QUNT Penting?

Prediksi Harga QUNT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi QUNT sekarang? Menurut prediksi Anda, QUNT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga QUNT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Injective Quants (QUNT), prakiraan harga QUNT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 QUNT pada tahun 2026? Harga 1 Injective Quants (QUNT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, QUNT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga QUNT pada tahun 2027? Injective Quants (QUNT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QUNT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga QUNT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Injective Quants (QUNT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga QUNT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Injective Quants (QUNT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 QUNT pada tahun 2030? Harga 1 Injective Quants (QUNT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, QUNT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga QUNT untuk tahun 2040? Injective Quants (QUNT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QUNT pada tahun 2040. Daftar Sekarang