Prediksi Harga JESUS ON SOL (JESUS) (USD)

Dapatkan prediksi harga JESUS ON SOL untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan JESUS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga JESUS ON SOL % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

2026 $ 0.030585 5.00%

2027 $ 0.032114 10.25%

2028 $ 0.033720 15.76%

2029 $ 0.035406 21.55%

2030 $ 0.037176 27.63%

2031 $ 0.039035 34.01%

2032 $ 0.040986 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.043036 47.75%

2034 $ 0.045188 55.13%

2035 $ 0.047447 62.89%

2036 $ 0.049819 71.03%

2037 $ 0.052310 79.59%

2038 $ 0.054926 88.56%

2039 $ 0.057672 97.99%

2040 $ 0.060556 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga JESUS ON SOL Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.029128 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.029132 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.029156 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.029248 0.41% Prediksi Harga JESUS ON SOL (JESUS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JESUS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.029128 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga JESUS ON SOL (JESUS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk JESUS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.029132 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga JESUS ON SOL (JESUS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk JESUS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.029156 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga JESUS ON SOL (JESUS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JESUS adalah $0.029248 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga JESUS ON SOL Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 203.88K$ 203.88K $ 203.88K Suplai Peredaran 7.00M 7.00M 7.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga JESUS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar JESUS adalah 7.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 203.88K. Lihat Harga JESUS Live

Harga Lampau JESUS ON SOL Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live JESUS ON SOL, harga JESUS ON SOL saat ini adalah 0.029128USD. Suplai JESUS ON SOL(JESUS) yang beredar adalah 7.00M JESUS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $203,881 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.77% $ 0.001326 $ 0.031077 $ 0.027732

7 Hari -42.22% $ -0.012300 $ 0.050980 $ 0.026177

30 Days -35.82% $ -0.010435 $ 0.050980 $ 0.026177 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, JESUS ON SOL telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001326 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 4.77% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, JESUS ON SOL trading pada harga tertinggi $0.050980 dan terendah $0.026177 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -42.22% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JESUS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, JESUS ON SOL telah mengalami perubahan -35.82% , mencerminkan sekitar $-0.010435 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JESUS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga JESUS ON SOL (JESUS )? Modul Prediksi Harga JESUS ON SOL adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JESUS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap JESUS ON SOL pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JESUS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga JESUS ON SOL. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JESUS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JESUS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan JESUS ON SOL.

Mengapa Prediksi Harga JESUS Penting?

Prediksi Harga JESUS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi JESUS sekarang? Menurut prediksi Anda, JESUS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga JESUS bulan depan? Menurut alat prediksi harga JESUS ON SOL (JESUS), prakiraan harga JESUS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 JESUS pada tahun 2026? Harga 1 JESUS ON SOL (JESUS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JESUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga JESUS pada tahun 2027? JESUS ON SOL (JESUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JESUS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga JESUS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, JESUS ON SOL (JESUS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga JESUS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, JESUS ON SOL (JESUS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 JESUS pada tahun 2030? Harga 1 JESUS ON SOL (JESUS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JESUS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga JESUS untuk tahun 2040? JESUS ON SOL (JESUS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JESUS pada tahun 2040.