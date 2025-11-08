Prediksi Harga Jones DAO (JONES) (USD)

Dapatkan prediksi harga Jones DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan JONES dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Jones DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Jones DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Jones DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.293277 pada tahun 2025. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Jones DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.307940 pada tahun 2026. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JONES pada tahun 2027 adalah $ 0.323337 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan JONES pada tahun 2028 adalah $ 0.339504 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JONES pada tahun 2029 adalah $ 0.356480 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target JONES pada tahun 2030 adalah $ 0.374304 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Jones DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.609701. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Jones DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.993140. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.293277 0.00%

2026 $ 0.307940 5.00%

2027 $ 0.323337 10.25%

2028 $ 0.339504 15.76%

2029 $ 0.356480 21.55%

2030 $ 0.374304 27.63%

2031 $ 0.393019 34.01%

2032 $ 0.412670 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.433303 47.75%

2034 $ 0.454968 55.13%

2035 $ 0.477717 62.89%

2036 $ 0.501603 71.03%

2037 $ 0.526683 79.59%

2038 $ 0.553017 88.56%

2039 $ 0.580668 97.99%

2040 $ 0.609701 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Jones DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.293277 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.293317 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.293558 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.294482 0.41% Prediksi Harga Jones DAO (JONES) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk JONES pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.293277 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk JONES, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.293317 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk JONES, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.293558 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Jones DAO (JONES) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk JONES adalah $0.294482 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Jones DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Suplai Peredaran 5.19M 5.19M 5.19M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga JONES terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar JONES adalah 5.19M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.52M. Lihat Harga JONES Live

Harga Lampau Jones DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Jones DAO, harga Jones DAO saat ini adalah 0.293277USD. Suplai Jones DAO(JONES) yang beredar adalah 5.19M JONES , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,520,505 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 15.17% $ 0.038621 $ 0.299017 $ 0.250517

7 Hari 96.89% $ 0.284145 $ 0.298276 $ 0.074689

30 Days 294.47% $ 0.863606 $ 0.298276 $ 0.074689 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Jones DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.038621 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 15.17% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Jones DAO trading pada harga tertinggi $0.298276 dan terendah $0.074689 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 96.89% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut JONES di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Jones DAO telah mengalami perubahan 294.47% , mencerminkan sekitar $0.863606 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa JONES dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Jones DAO (JONES )? Modul Prediksi Harga Jones DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga JONES di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Jones DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan JONES, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Jones DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan JONES. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum JONES untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Jones DAO.

Mengapa Prediksi Harga JONES Penting?

Prediksi Harga JONES sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi JONES sekarang? Menurut prediksi Anda, JONES akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga JONES bulan depan? Menurut alat prediksi harga Jones DAO (JONES), prakiraan harga JONES akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 JONES pada tahun 2026? Harga 1 Jones DAO (JONES) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JONES akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga JONES pada tahun 2027? Jones DAO (JONES) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JONES pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga JONES pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Jones DAO (JONES) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga JONES pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Jones DAO (JONES) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 JONES pada tahun 2030? Harga 1 Jones DAO (JONES) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, JONES akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga JONES untuk tahun 2040? Jones DAO (JONES) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 JONES pada tahun 2040.