Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Krypton DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan KRD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli KRD

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Krypton DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Krypton DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Krypton DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002936 pada tahun 2025. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Krypton DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003083 pada tahun 2026. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KRD pada tahun 2027 adalah $ 0.003237 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan KRD pada tahun 2028 adalah $ 0.003399 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KRD pada tahun 2029 adalah $ 0.003569 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KRD pada tahun 2030 adalah $ 0.003748 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Krypton DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006105. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Krypton DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009944. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002936 0.00%

2026 $ 0.003083 5.00%

2027 $ 0.003237 10.25%

2028 $ 0.003399 15.76%

2029 $ 0.003569 21.55%

2030 $ 0.003748 27.63%

2031 $ 0.003935 34.01%

2032 $ 0.004132 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004338 47.75%

2034 $ 0.004555 55.13%

2035 $ 0.004783 62.89%

2036 $ 0.005022 71.03%

2037 $ 0.005273 79.59%

2038 $ 0.005537 88.56%

2039 $ 0.005814 97.99%

2040 $ 0.006105 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Krypton DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.002936 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002937 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002939 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002948 0.41% Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk KRD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.002936 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk KRD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002937 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk KRD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002939 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Krypton DAO (KRD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk KRD adalah $0.002948 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Krypton DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 294.74K$ 294.74K $ 294.74K Suplai Peredaran 102.46M 102.46M 102.46M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga KRD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar KRD adalah 102.46M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 294.74K. Lihat Harga KRD Live

Harga Lampau Krypton DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Krypton DAO, harga Krypton DAO saat ini adalah 0.002936USD. Suplai Krypton DAO(KRD) yang beredar adalah 102.46M KRD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $294,743 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.53% $ 0.000179 $ 0.003055 $ 0.002696

7 Hari -6.04% $ -0.000177 $ 0.004010 $ 0.002694

30 Days -25.06% $ -0.000736 $ 0.004010 $ 0.002694 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Krypton DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000179 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 6.53% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Krypton DAO trading pada harga tertinggi $0.004010 dan terendah $0.002694 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -6.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut KRD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Krypton DAO telah mengalami perubahan -25.06% , mencerminkan sekitar $-0.000736 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa KRD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Krypton DAO (KRD )? Modul Prediksi Harga Krypton DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga KRD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Krypton DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan KRD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Krypton DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan KRD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum KRD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Krypton DAO.

Mengapa Prediksi Harga KRD Penting?

Prediksi Harga KRD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi KRD sekarang? Menurut prediksi Anda, KRD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga KRD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Krypton DAO (KRD), prakiraan harga KRD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 KRD pada tahun 2026? Harga 1 Krypton DAO (KRD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, KRD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga KRD pada tahun 2027? Krypton DAO (KRD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KRD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga KRD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Krypton DAO (KRD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga KRD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Krypton DAO (KRD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 KRD pada tahun 2030? Harga 1 Krypton DAO (KRD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, KRD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga KRD untuk tahun 2040? Krypton DAO (KRD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 KRD pada tahun 2040. Daftar Sekarang