*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Last USD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Last USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.98619 pada tahun 2025. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Last USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0354 pada tahun 2026. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USDXL pada tahun 2027 adalah $ 1.0872 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USDXL pada tahun 2028 adalah $ 1.1416 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDXL pada tahun 2029 adalah $ 1.1987 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDXL pada tahun 2030 adalah $ 1.2586 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Last USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0502. Prediksi Harga Last USD (USDXL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Last USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3395.

2026 $ 1.0354 5.00%

2027 $ 1.0872 10.25%

2028 $ 1.1416 15.76%

2029 $ 1.1987 21.55%

2030 $ 1.2586 27.63%

2031 $ 1.3215 34.01%

2032 $ 1.3876 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4570 47.75%

2034 $ 1.5299 55.13%

2035 $ 1.6063 62.89%

2036 $ 1.6867 71.03%

2037 $ 1.7710 79.59%

2038 $ 1.8596 88.56%

2039 $ 1.9525 97.99%

2040 $ 2.0502 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Last USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.98619 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.986325 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.987135 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.990242 0.41% Prediksi Harga Last USD (USDXL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USDXL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.98619 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Last USD (USDXL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USDXL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.986325 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Last USD (USDXL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USDXL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.987135 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Last USD (USDXL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USDXL adalah $0.990242 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Last USD Saat Ini Kap. Pasar $ 3.21M Suplai Peredaran 3.20M Suplai beredar USDXL adalah 3.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.21M.

Harga Lampau Last USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Last USD, harga Last USD saat ini adalah 0.98619USD. Suplai Last USD(USDXL) yang beredar adalah 3.20M USDXL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,205,013 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.45% $ 0.004405 $ 0.999397 $ 0.979717

7 Hari 0.24% $ 0.002376 $ 0.996488 $ 0.981754

30 Days -0.32% $ -0.003249 $ 0.996488 $ 0.981754 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Last USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.004405 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.45% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Last USD trading pada harga tertinggi $0.996488 dan terendah $0.981754 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.24% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USDXL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Last USD telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.003249 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USDXL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Last USD (USDXL )? Modul Prediksi Harga Last USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USDXL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Last USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USDXL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Last USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USDXL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USDXL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Last USD.

Mengapa Prediksi Harga USDXL Penting?

Prediksi Harga USDXL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

