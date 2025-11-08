Prediksi Harga Lendle (LEND) (USD)

Dapatkan prediksi harga Lendle untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LEND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli LEND

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Lendle % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Lendle untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Lendle berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011229 pada tahun 2025. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Lendle berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011791 pada tahun 2026. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LEND pada tahun 2027 adalah $ 0.012380 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LEND pada tahun 2028 adalah $ 0.012999 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LEND pada tahun 2029 adalah $ 0.013649 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LEND pada tahun 2030 adalah $ 0.014332 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Lendle berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023345. Prediksi Harga Lendle (LEND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Lendle berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.038027. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011229 0.00%

2026 $ 0.011791 5.00%

2027 $ 0.012380 10.25%

2028 $ 0.012999 15.76%

2029 $ 0.013649 21.55%

2030 $ 0.014332 27.63%

2031 $ 0.015048 34.01%

2032 $ 0.015801 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016591 47.75%

2034 $ 0.017420 55.13%

2035 $ 0.018291 62.89%

2036 $ 0.019206 71.03%

2037 $ 0.020166 79.59%

2038 $ 0.021175 88.56%

2039 $ 0.022233 97.99%

2040 $ 0.023345 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Lendle Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.011229 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.011231 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.011240 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.011275 0.41% Prediksi Harga Lendle (LEND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LEND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.011229 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Lendle (LEND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LEND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.011231 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Lendle (LEND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LEND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.011240 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Lendle (LEND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LEND adalah $0.011275 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Lendle Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 716.14K$ 716.14K $ 716.14K Suplai Peredaran 63.56M 63.56M 63.56M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga LEND terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LEND adalah 63.56M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 716.14K. Lihat Harga LEND Live

Harga Lampau Lendle Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lendle, harga Lendle saat ini adalah 0.011229USD. Suplai Lendle(LEND) yang beredar adalah 63.56M LEND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $716,138 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.02% $ 0.000637 $ 0.011451 $ 0.010372

7 Hari -22.57% $ -0.002534 $ 0.032940 $ 0.010357

30 Days -65.59% $ -0.007366 $ 0.032940 $ 0.010357 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Lendle telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000637 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 6.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Lendle trading pada harga tertinggi $0.032940 dan terendah $0.010357 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -22.57% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LEND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Lendle telah mengalami perubahan -65.59% , mencerminkan sekitar $-0.007366 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LEND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Lendle (LEND )? Modul Prediksi Harga Lendle adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LEND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Lendle pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LEND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Lendle. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LEND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LEND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Lendle.

Mengapa Prediksi Harga LEND Penting?

Prediksi Harga LEND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LEND sekarang? Menurut prediksi Anda, LEND akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LEND bulan depan? Menurut alat prediksi harga Lendle (LEND), prakiraan harga LEND akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LEND pada tahun 2026? Harga 1 Lendle (LEND) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LEND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LEND pada tahun 2027? Lendle (LEND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LEND pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LEND pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lendle (LEND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LEND pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lendle (LEND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LEND pada tahun 2030? Harga 1 Lendle (LEND) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LEND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LEND untuk tahun 2040? Lendle (LEND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LEND pada tahun 2040. Daftar Sekarang