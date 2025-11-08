Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Liquity USD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Liquity USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Liquity USD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Liquity USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1 pada tahun 2025. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Liquity USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.05 pada tahun 2026. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.1025 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1576 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2155 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2762 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Liquity USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0789. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Liquity USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3863. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1 0.00%

2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Liquity USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0001 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0009 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0041 0.41% Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0001 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0009 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Liquity USD (LUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LUSD adalah $1.0041 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Liquity USD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 37.47M$ 37.47M $ 37.47M Suplai Peredaran 37.45M 37.45M 37.45M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga LUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LUSD adalah 37.45M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 37.47M. Lihat Harga LUSD Live

Harga Lampau Liquity USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Liquity USD, harga Liquity USD saat ini adalah 1USD. Suplai Liquity USD(LUSD) yang beredar adalah 37.45M LUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $37,465,690 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.13% $ 0.001312 $ 1.002 $ 0.998662

7 Hari -0.00% $ -0.000094 $ 1.0035 $ 0.998236

30 Days 0.22% $ 0.002181 $ 1.0035 $ 0.998236 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Liquity USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001312 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.13% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Liquity USD trading pada harga tertinggi $1.0035 dan terendah $0.998236 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Liquity USD telah mengalami perubahan 0.22% , mencerminkan sekitar $0.002181 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Liquity USD (LUSD )? Modul Prediksi Harga Liquity USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Liquity USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Liquity USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Liquity USD.

Mengapa Prediksi Harga LUSD Penting?

Prediksi Harga LUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, LUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Liquity USD (LUSD), prakiraan harga LUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LUSD pada tahun 2026? Harga 1 Liquity USD (LUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LUSD pada tahun 2027? Liquity USD (LUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Liquity USD (LUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Liquity USD (LUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LUSD pada tahun 2030? Harga 1 Liquity USD (LUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, LUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LUSD untuk tahun 2040? Liquity USD (LUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LUSD pada tahun 2040.