Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Lista USD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LISUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Lista USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Lista USD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Lista USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.998465 pada tahun 2025. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Lista USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0483 pada tahun 2026. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LISUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.1008 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LISUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1558 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LISUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2136 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LISUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2743 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Lista USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0757. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Lista USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3811.

2026 $ 1.0483 5.00%

2027 $ 1.1008 10.25%

2028 $ 1.1558 15.76%

2029 $ 1.2136 21.55%

2030 $ 1.2743 27.63%

2031 $ 1.3380 34.01%

2032 $ 1.4049 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4751 47.75%

2034 $ 1.5489 55.13%

2035 $ 1.6263 62.89%

2036 $ 1.7077 71.03%

2037 $ 1.7930 79.59%

2038 $ 1.8827 88.56%

2039 $ 1.9768 97.99%

2040 $ 2.0757 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Lista USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.998465 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.998601 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.999422 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0025 0.41% Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LISUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.998465 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LISUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.998601 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LISUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999422 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Lista USD (LISUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LISUSD adalah $1.0025 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Lista USD Saat Ini Harga Saat Ini Perubahan Harga (24 Jam) Kap. Pasar $ 37.54M Suplai Peredaran 37.60M Volume (24 Jam) Harga LISUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar LISUSD adalah 37.60M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 37.54M. Lihat Harga LISUSD Live

Harga Lampau Lista USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lista USD, harga Lista USD saat ini adalah 0.998465USD. Suplai Lista USD(LISUSD) yang beredar adalah 37.60M LISUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $37,536,787 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000341 $ 0.999383 $ 0.997255

7 Hari -0.07% $ -0.000727 $ 1.0015 $ 0.993292

30 Days -0.05% $ -0.000510 $ 1.0015 $ 0.993292 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Lista USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000341 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Lista USD trading pada harga tertinggi $1.0015 dan terendah $0.993292 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LISUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Lista USD telah mengalami perubahan -0.05% , mencerminkan sekitar $-0.000510 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LISUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Lista USD (LISUSD )? Modul Prediksi Harga Lista USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LISUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Lista USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LISUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Lista USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LISUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LISUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Lista USD.

Mengapa Prediksi Harga LISUSD Penting?

Prediksi Harga LISUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

