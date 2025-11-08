Prediksi Harga Mine Blue (MB) (USD)

Dapatkan prediksi harga Mine Blue untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Mine Blue untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Mine Blue berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036580 pada tahun 2025. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Mine Blue berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.038409 pada tahun 2026. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MB pada tahun 2027 adalah $ 0.040330 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MB pada tahun 2028 adalah $ 0.042346 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MB pada tahun 2029 adalah $ 0.044464 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MB pada tahun 2030 adalah $ 0.046687 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Mine Blue berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.076048. Prediksi Harga Mine Blue (MB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Mine Blue berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.123875. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.036580 0.00%

2026 $ 0.038409 5.00%

2027 $ 0.040330 10.25%

2028 $ 0.042346 15.76%

2029 $ 0.044464 21.55%

2030 $ 0.046687 27.63%

2031 $ 0.049021 34.01%

2032 $ 0.051472 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.054046 47.75%

2034 $ 0.056748 55.13%

2035 $ 0.059586 62.89%

2036 $ 0.062565 71.03%

2037 $ 0.065693 79.59%

2038 $ 0.068978 88.56%

2039 $ 0.072427 97.99%

2040 $ 0.076048 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Mine Blue Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.036580 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.036585 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.036615 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.036731 0.41% Prediksi Harga Mine Blue (MB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.036580 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Mine Blue (MB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036585 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Mine Blue (MB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036615 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Mine Blue (MB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MB adalah $0.036731 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Mine Blue Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 52.60M$ 52.60M $ 52.60M Suplai Peredaran 1.44B 1.44B 1.44B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MB terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MB adalah 1.44B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 52.60M. Lihat Harga MB Live

Harga Lampau Mine Blue Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Mine Blue, harga Mine Blue saat ini adalah 0.036580USD. Suplai Mine Blue(MB) yang beredar adalah 1.44B MB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $52,601,397 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.67% $ -0.001396 $ 0.037992 $ 0.036277

7 Hari 12.39% $ 0.004530 $ 0.065991 $ 0.025095

30 Days 10.83% $ 0.003962 $ 0.065991 $ 0.025095 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Mine Blue telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001396 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -3.67% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Mine Blue trading pada harga tertinggi $0.065991 dan terendah $0.025095 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 12.39% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Mine Blue telah mengalami perubahan 10.83% , mencerminkan sekitar $0.003962 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Mine Blue (MB )? Modul Prediksi Harga Mine Blue adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Mine Blue pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Mine Blue. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Mine Blue.

Mengapa Prediksi Harga MB Penting?

Prediksi Harga MB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

