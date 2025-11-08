Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) /

Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nvidia Tokenized Stock Defichain untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DNVDA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DNVDA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nvidia Tokenized Stock Defichain % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 10.17 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 10.6785 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DNVDA pada tahun 2027 adalah $ 11.2124 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DNVDA pada tahun 2028 adalah $ 11.7730 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DNVDA pada tahun 2029 adalah $ 12.3616 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DNVDA pada tahun 2030 adalah $ 12.9797 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 21.1426. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nvidia Tokenized Stock Defichain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 34.4392. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 10.17 0.00%

2026 $ 10.6785 5.00%

2027 $ 11.2124 10.25%

2028 $ 11.7730 15.76%

2029 $ 12.3616 21.55%

2030 $ 12.9797 27.63%

2031 $ 13.6287 34.01%

2032 $ 14.3102 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 15.0257 47.75%

2034 $ 15.7770 55.13%

2035 $ 16.5658 62.89%

2036 $ 17.3941 71.03%

2037 $ 18.2638 79.59%

2038 $ 19.1770 88.56%

2039 $ 20.1359 97.99%

2040 $ 21.1426 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 10.17 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 10.1713 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 10.1797 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 10.2117 0.41% Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DNVDA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $10.17 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DNVDA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $10.1713 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DNVDA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $10.1797 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DNVDA adalah $10.2117 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Suplai Peredaran 121.75K 121.75K 121.75K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga DNVDA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar DNVDA adalah 121.75K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.24M. Lihat Harga DNVDA Live

Harga Lampau Nvidia Tokenized Stock Defichain Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nvidia Tokenized Stock Defichain, harga Nvidia Tokenized Stock Defichain saat ini adalah 10.17USD. Suplai Nvidia Tokenized Stock Defichain(DNVDA) yang beredar adalah 121.75K DNVDA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,237,850 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 10.17 $ 10.17

7 Hari 0.00% $ 0 $ 10.1674 $ 10.1674

30 Days 0.00% $ 0 $ 10.1674 $ 10.1674 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nvidia Tokenized Stock Defichain telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nvidia Tokenized Stock Defichain trading pada harga tertinggi $10.1674 dan terendah $10.1674 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DNVDA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nvidia Tokenized Stock Defichain telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DNVDA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA )? Modul Prediksi Harga Nvidia Tokenized Stock Defichain adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DNVDA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nvidia Tokenized Stock Defichain pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DNVDA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nvidia Tokenized Stock Defichain. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DNVDA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DNVDA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nvidia Tokenized Stock Defichain.

Mengapa Prediksi Harga DNVDA Penting?

Prediksi Harga DNVDA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DNVDA sekarang? Menurut prediksi Anda, DNVDA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DNVDA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA), prakiraan harga DNVDA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DNVDA pada tahun 2026? Harga 1 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DNVDA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DNVDA pada tahun 2027? Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DNVDA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DNVDA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DNVDA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DNVDA pada tahun 2030? Harga 1 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, DNVDA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DNVDA untuk tahun 2040? Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DNVDA pada tahun 2040. Daftar Sekarang