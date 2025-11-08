Prediksi Harga OAX (OAX) (USD)

Dapatkan prediksi harga OAX untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan OAX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga OAX % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga OAX untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, OAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010207 pada tahun 2025. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, OAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010718 pada tahun 2026. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OAX pada tahun 2027 adalah $ 0.011254 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OAX pada tahun 2028 adalah $ 0.011816 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OAX pada tahun 2029 adalah $ 0.012407 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OAX pada tahun 2030 adalah $ 0.013027 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga OAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.021221. Prediksi Harga OAX (OAX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga OAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.034567. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010207 0.00%

2026 $ 0.010718 5.00%

2027 $ 0.011254 10.25%

2028 $ 0.011816 15.76%

2029 $ 0.012407 21.55%

2030 $ 0.013027 27.63%

2031 $ 0.013679 34.01%

2032 $ 0.014363 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015081 47.75%

2034 $ 0.015835 55.13%

2035 $ 0.016627 62.89%

2036 $ 0.017458 71.03%

2037 $ 0.018331 79.59%

2038 $ 0.019248 88.56%

2039 $ 0.020210 97.99%

2040 $ 0.021221 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga OAX Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.010207 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.010209 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.010217 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.010249 0.41% Prediksi Harga OAX (OAX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk OAX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.010207 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga OAX (OAX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk OAX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010209 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga OAX (OAX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk OAX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010217 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga OAX (OAX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk OAX adalah $0.010249 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga OAX Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 569.53K$ 569.53K $ 569.53K Suplai Peredaran 55.79M 55.79M 55.79M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga OAX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar OAX adalah 55.79M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 569.53K. Lihat Harga OAX Live

Harga Lampau OAX Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live OAX, harga OAX saat ini adalah 0.010207USD. Suplai OAX(OAX) yang beredar adalah 55.79M OAX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $569,526 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.44% $ 0 $ 0.012555 $ 0.009757

7 Hari -8.54% $ -0.000872 $ 0.012228 $ 0.009768

30 Days -17.91% $ -0.001828 $ 0.012228 $ 0.009768 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, OAX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.44% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, OAX trading pada harga tertinggi $0.012228 dan terendah $0.009768 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -8.54% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut OAX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, OAX telah mengalami perubahan -17.91% , mencerminkan sekitar $-0.001828 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa OAX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga OAX (OAX )? Modul Prediksi Harga OAX adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga OAX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap OAX pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan OAX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga OAX. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan OAX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum OAX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan OAX.

Mengapa Prediksi Harga OAX Penting?

Prediksi Harga OAX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi OAX sekarang? Menurut prediksi Anda, OAX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga OAX bulan depan? Menurut alat prediksi harga OAX (OAX), prakiraan harga OAX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 OAX pada tahun 2026? Harga 1 OAX (OAX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, OAX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga OAX pada tahun 2027? OAX (OAX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OAX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga OAX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, OAX (OAX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga OAX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, OAX (OAX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 OAX pada tahun 2030? Harga 1 OAX (OAX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, OAX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga OAX untuk tahun 2040? OAX (OAX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OAX pada tahun 2040.