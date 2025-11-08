Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Ondo US Dollar Yield (USDY) /

Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ondo US Dollar Yield untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan USDY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ondo US Dollar Yield % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ondo US Dollar Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.099 pada tahun 2025. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ondo US Dollar Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1539 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USDY pada tahun 2027 adalah $ 1.2116 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USDY pada tahun 2028 adalah $ 1.2722 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDY pada tahun 2029 adalah $ 1.3358 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDY pada tahun 2030 adalah $ 1.4026 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Ondo US Dollar Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.2847. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Ondo US Dollar Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.7216. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.099 0.00%

2026 $ 1.1539 5.00%

2027 $ 1.2116 10.25%

2028 $ 1.2722 15.76%

2029 $ 1.3358 21.55%

2030 $ 1.4026 27.63%

2031 $ 1.4727 34.01%

2032 $ 1.5464 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.6237 47.75%

2034 $ 1.7049 55.13%

2035 $ 1.7901 62.89%

2036 $ 1.8796 71.03%

2037 $ 1.9736 79.59%

2038 $ 2.0723 88.56%

2039 $ 2.1759 97.99%

2040 $ 2.2847 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.099 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0991 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.1000 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.1035 0.41% Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USDY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.099 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USDY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0991 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USDY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.1000 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USDY adalah $1.1035 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ondo US Dollar Yield Saat Ini
Kap. Pasar $ 689.06M
Suplai Peredaran 623.65M
Selanjutnya, suplai beredar USDY adalah 623.65M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 689.06M.

Harga Lampau Ondo US Dollar Yield Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ondo US Dollar Yield, harga Ondo US Dollar Yield saat ini adalah 1.099USD. Suplai Ondo US Dollar Yield(USDY) yang beredar adalah 623.65M USDY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $689,056,380 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.29% $ -0.003270 $ 1.11 $ 1.039

7 Hari -0.46% $ -0.005162 $ 1.1153 $ 1.0628

30 Days 1.75% $ 0.019205 $ 1.1153 $ 1.0628 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ondo US Dollar Yield telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.003270 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.29% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ondo US Dollar Yield trading pada harga tertinggi $1.1153 dan terendah $1.0628 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.46% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USDY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ondo US Dollar Yield telah mengalami perubahan 1.75% , mencerminkan sekitar $0.019205 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USDY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield (USDY )? Modul Prediksi Harga Ondo US Dollar Yield adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USDY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ondo US Dollar Yield pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USDY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ondo US Dollar Yield. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USDY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USDY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ondo US Dollar Yield.

Mengapa Prediksi Harga USDY Penting?

Prediksi Harga USDY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

