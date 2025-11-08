Prediksi Harga Polaris Share (POLA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Polaris Share untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan POLA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli POLA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Polaris Share % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Polaris Share untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Polaris Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008812 pada tahun 2025. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Polaris Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009253 pada tahun 2026. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan POLA pada tahun 2027 adalah $ 0.009715 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan POLA pada tahun 2028 adalah $ 0.010201 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POLA pada tahun 2029 adalah $ 0.010711 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POLA pada tahun 2030 adalah $ 0.011247 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Polaris Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018320. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Polaris Share berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.029842. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008812 0.00%

2026 $ 0.009253 5.00%

2027 $ 0.009715 10.25%

2028 $ 0.010201 15.76%

2029 $ 0.010711 21.55%

2030 $ 0.011247 27.63%

2031 $ 0.011809 34.01%

2032 $ 0.012400 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013020 47.75%

2034 $ 0.013671 55.13%

2035 $ 0.014354 62.89%

2036 $ 0.015072 71.03%

2037 $ 0.015825 79.59%

2038 $ 0.016617 88.56%

2039 $ 0.017448 97.99%

2040 $ 0.018320 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Polaris Share Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.008812 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.008813 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.008820 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.008848 0.41% Prediksi Harga Polaris Share (POLA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk POLA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.008812 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk POLA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008813 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk POLA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008820 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Polaris Share (POLA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk POLA adalah $0.008848 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Polaris Share Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 4.71M Suplai Peredaran 534.99M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga POLA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar POLA adalah 534.99M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.71M. Lihat Harga POLA Live

Harga Lampau Polaris Share Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Polaris Share, harga Polaris Share saat ini adalah 0.008812USD. Suplai Polaris Share(POLA) yang beredar adalah 534.99M POLA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4,714,307 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.63% $ 0.000225 $ 0.009099 $ 0.008449

7 Hari -16.54% $ -0.001458 $ 0.012847 $ 0.007844

30 Days -31.53% $ -0.002779 $ 0.012847 $ 0.007844 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Polaris Share telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000225 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.63% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Polaris Share trading pada harga tertinggi $0.012847 dan terendah $0.007844 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -16.54% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut POLA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Polaris Share telah mengalami perubahan -31.53% , mencerminkan sekitar $-0.002779 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa POLA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Polaris Share (POLA )? Modul Prediksi Harga Polaris Share adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga POLA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Polaris Share pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan POLA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Polaris Share. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan POLA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum POLA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Polaris Share.

Mengapa Prediksi Harga POLA Penting?

Prediksi Harga POLA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi POLA sekarang? Menurut prediksi Anda, POLA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga POLA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Polaris Share (POLA), prakiraan harga POLA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 POLA pada tahun 2026? Harga 1 Polaris Share (POLA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, POLA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga POLA pada tahun 2027? Polaris Share (POLA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 POLA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga POLA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Polaris Share (POLA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga POLA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Polaris Share (POLA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 POLA pada tahun 2030? Harga 1 Polaris Share (POLA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, POLA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga POLA untuk tahun 2040? Polaris Share (POLA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 POLA pada tahun 2040.