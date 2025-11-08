Prediksi Harga Praxis (PRXS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Praxis untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PRXS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Praxis % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Praxis untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Praxis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014917 pada tahun 2025. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Praxis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015663 pada tahun 2026. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PRXS pada tahun 2027 adalah $ 0.016447 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PRXS pada tahun 2028 adalah $ 0.017269 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PRXS pada tahun 2029 adalah $ 0.018132 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PRXS pada tahun 2030 adalah $ 0.019039 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Praxis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.031013. Prediksi Harga Praxis (PRXS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Praxis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.050517. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.014917 0.00%

2026 $ 0.015663 5.00%

2027 $ 0.016447 10.25%

2028 $ 0.017269 15.76%

2029 $ 0.018132 21.55%

2030 $ 0.019039 27.63%

2031 $ 0.019991 34.01%

2032 $ 0.020991 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.022040 47.75%

2034 $ 0.023142 55.13%

2035 $ 0.024299 62.89%

2036 $ 0.025514 71.03%

2037 $ 0.026790 79.59%

2038 $ 0.028129 88.56%

2039 $ 0.029536 97.99%

2040 $ 0.031013 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Praxis Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.014917 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.014919 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.014932 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.014979 0.41% Prediksi Harga Praxis (PRXS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PRXS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.014917 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Praxis (PRXS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PRXS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014919 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Praxis (PRXS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PRXS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.014932 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Praxis (PRXS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PRXS adalah $0.014979 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Praxis Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PRXS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PRXS adalah 100.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.49M. Lihat Harga PRXS Live

Harga Lampau Praxis Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Praxis, harga Praxis saat ini adalah 0.014917USD. Suplai Praxis(PRXS) yang beredar adalah 100.00M PRXS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,491,832 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 14.85% $ 0.001928 $ 0.016154 $ 0.012906

7 Hari 27.21% $ 0.004059 $ 0.017743 $ 0.004047

30 Days 277.49% $ 0.041396 $ 0.017743 $ 0.004047 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Praxis telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001928 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 14.85% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Praxis trading pada harga tertinggi $0.017743 dan terendah $0.004047 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 27.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PRXS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Praxis telah mengalami perubahan 277.49% , mencerminkan sekitar $0.041396 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PRXS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Praxis (PRXS )? Modul Prediksi Harga Praxis adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PRXS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Praxis pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PRXS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Praxis. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PRXS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PRXS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Praxis.

Mengapa Prediksi Harga PRXS Penting?

Prediksi Harga PRXS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PRXS sekarang? Menurut prediksi Anda, PRXS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PRXS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Praxis (PRXS), prakiraan harga PRXS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PRXS pada tahun 2026? Harga 1 Praxis (PRXS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PRXS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PRXS pada tahun 2027? Praxis (PRXS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PRXS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PRXS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Praxis (PRXS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PRXS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Praxis (PRXS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PRXS pada tahun 2030? Harga 1 Praxis (PRXS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PRXS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PRXS untuk tahun 2040? Praxis (PRXS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PRXS pada tahun 2040.