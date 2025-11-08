Prediksi Harga Punk Auction (PAST) (USD)

Dapatkan prediksi harga Punk Auction untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PAST dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Punk Auction % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Punk Auction untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Punk Auction berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.567669 pada tahun 2025. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Punk Auction berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.596052 pada tahun 2026. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PAST pada tahun 2027 adalah $ 0.625855 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PAST pada tahun 2028 adalah $ 0.657147 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PAST pada tahun 2029 adalah $ 0.690005 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PAST pada tahun 2030 adalah $ 0.724505 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Punk Auction berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1801. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Punk Auction berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.9223. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.567669 0.00%

2026 $ 0.596052 5.00%

2027 $ 0.625855 10.25%

2028 $ 0.657147 15.76%

2029 $ 0.690005 21.55%

2030 $ 0.724505 27.63%

2031 $ 0.760730 34.01%

2032 $ 0.798767 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.838705 47.75%

2034 $ 0.880640 55.13%

2035 $ 0.924672 62.89%

2036 $ 0.970906 71.03%

2037 $ 1.0194 79.59%

2038 $ 1.0704 88.56%

2039 $ 1.1239 97.99%

2040 $ 1.1801 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Punk Auction Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.567669 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.567746 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.568213 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.570001 0.41% Prediksi Harga Punk Auction (PAST) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PAST pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.567669 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PAST, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.567746 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PAST, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.568213 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Punk Auction (PAST) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PAST adalah $0.570001 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Punk Auction Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 819.32K Suplai Peredaran 1.44M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PAST terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PAST adalah 1.44M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 819.32K. Lihat Harga PAST Live

Harga Lampau Punk Auction Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Punk Auction, harga Punk Auction saat ini adalah 0.567669USD. Suplai Punk Auction(PAST) yang beredar adalah 1.44M PAST , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $819,317 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.39% $ 0.007805 $ 0.575886 $ 0.54068

7 Hari 11.50% $ 0.065281 $ 1.2718 $ 0.317395

30 Days -53.73% $ -0.305032 $ 1.2718 $ 0.317395 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Punk Auction telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.007805 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.39% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Punk Auction trading pada harga tertinggi $1.2718 dan terendah $0.317395 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 11.50% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PAST di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Punk Auction telah mengalami perubahan -53.73% , mencerminkan sekitar $-0.305032 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PAST dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Punk Auction (PAST )? Modul Prediksi Harga Punk Auction adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PAST di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Punk Auction pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PAST, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Punk Auction. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PAST. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PAST untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Punk Auction.

Mengapa Prediksi Harga PAST Penting?

Prediksi Harga PAST sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PAST sekarang? Menurut prediksi Anda, PAST akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PAST bulan depan? Menurut alat prediksi harga Punk Auction (PAST), prakiraan harga PAST akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PAST pada tahun 2026? Harga 1 Punk Auction (PAST) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PAST akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PAST pada tahun 2027? Punk Auction (PAST) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PAST pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PAST pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Punk Auction (PAST) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PAST pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Punk Auction (PAST) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PAST pada tahun 2030? Harga 1 Punk Auction (PAST) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PAST akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PAST untuk tahun 2040? Punk Auction (PAST) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PAST pada tahun 2040.