Prediksi Harga Resolv USR (USR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Resolv USR untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan USR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Resolv USR % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Resolv USR untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Resolv USR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.99942 pada tahun 2025. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Resolv USR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0493 pada tahun 2026. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USR pada tahun 2027 adalah $ 1.1018 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USR pada tahun 2028 adalah $ 1.1569 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USR pada tahun 2029 adalah $ 1.2148 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USR pada tahun 2030 adalah $ 1.2755 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Resolv USR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0777. Prediksi Harga Resolv USR (USR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Resolv USR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3843. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.99942 0.00%

2026 $ 1.0493 5.00%

2027 $ 1.1018 10.25%

2028 $ 1.1569 15.76%

2029 $ 1.2148 21.55%

2030 $ 1.2755 27.63%

2031 $ 1.3393 34.01%

2032 $ 1.4062 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4765 47.75%

2034 $ 1.5504 55.13%

2035 $ 1.6279 62.89%

2036 $ 1.7093 71.03%

2037 $ 1.7948 79.59%

2038 $ 1.8845 88.56%

2039 $ 1.9787 97.99%

2040 $ 2.0777 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Resolv USR Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.99942 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.999556 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0003 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0035 0.41% Prediksi Harga Resolv USR (USR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.99942 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Resolv USR (USR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999556 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Resolv USR (USR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0003 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Resolv USR (USR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USR adalah $1.0035 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Resolv USR Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 240.63M$ 240.63M $ 240.63M Suplai Peredaran 240.82M 240.82M 240.82M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga USR terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar USR adalah 240.82M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 240.63M. Lihat Harga USR Live

Harga Lampau Resolv USR Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Resolv USR, harga Resolv USR saat ini adalah 0.99942USD. Suplai Resolv USR(USR) yang beredar adalah 240.82M USR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $240,630,943 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.000974 $ 1.002 $ 0.997934

7 Hari 0.06% $ 0.000641 $ 1.0013 $ 0.997934

30 Days -0.08% $ -0.000825 $ 1.0013 $ 0.997934 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Resolv USR telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000974 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.10% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Resolv USR trading pada harga tertinggi $1.0013 dan terendah $0.997934 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Resolv USR telah mengalami perubahan -0.08% , mencerminkan sekitar $-0.000825 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Resolv USR (USR )? Modul Prediksi Harga Resolv USR adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Resolv USR pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Resolv USR. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Resolv USR.

Mengapa Prediksi Harga USR Penting?

Prediksi Harga USR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi USR sekarang? Menurut prediksi Anda, USR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga USR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Resolv USR (USR), prakiraan harga USR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 USR pada tahun 2026? Harga 1 Resolv USR (USR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, USR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga USR pada tahun 2027? Resolv USR (USR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga USR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Resolv USR (USR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga USR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Resolv USR (USR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 USR pada tahun 2030? Harga 1 Resolv USR (USR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, USR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga USR untuk tahun 2040? Resolv USR (USR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USR pada tahun 2040.