Prediksi Harga Satori Network (SATORI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Satori Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SATORI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Satori Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Satori Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Satori Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.23992 pada tahun 2025. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Satori Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.251916 pada tahun 2026. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SATORI pada tahun 2027 adalah $ 0.264511 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SATORI pada tahun 2028 adalah $ 0.277737 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SATORI pada tahun 2029 adalah $ 0.291624 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SATORI pada tahun 2030 adalah $ 0.306205 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Satori Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.498776. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Satori Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.812454.

2026 $ 0.251916 5.00%

2027 $ 0.264511 10.25%

2028 $ 0.277737 15.76%

2029 $ 0.291624 21.55%

2030 $ 0.306205 27.63%

2031 $ 0.321515 34.01%

2032 $ 0.337591 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.354471 47.75%

2034 $ 0.372194 55.13%

2035 $ 0.390804 62.89%

2036 $ 0.410344 71.03%

2037 $ 0.430861 79.59%

2038 $ 0.452404 88.56%

2039 $ 0.475025 97.99%

2040 $ 0.498776 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Satori Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.23992 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.239952 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.240150 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.240905 0.41% Prediksi Harga Satori Network (SATORI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SATORI pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.23992 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk SATORI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.239952 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SATORI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.240150 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Satori Network (SATORI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SATORI adalah $0.240905 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Satori Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 160.34K Suplai Peredaran 668.32K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SATORI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SATORI adalah 668.32K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 160.34K.

Harga Lampau Satori Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Satori Network, harga Satori Network saat ini adalah 0.23992USD. Suplai Satori Network(SATORI) yang beredar adalah 668.32K SATORI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $160,343 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 14.33% $ 0.030066 $ 0.239952 $ 0.199867

7 Hari 14.30% $ 0.034314 $ 0.360079 $ 0.199876

30 Days -22.62% $ -0.054277 $ 0.360079 $ 0.199876 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Satori Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.030066 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 14.33% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Satori Network trading pada harga tertinggi $0.360079 dan terendah $0.199876 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 14.30% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SATORI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Satori Network telah mengalami perubahan -22.62% , mencerminkan sekitar $-0.054277 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SATORI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Satori Network (SATORI )? Modul Prediksi Harga Satori Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SATORI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Satori Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SATORI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Satori Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SATORI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SATORI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Satori Network.

Mengapa Prediksi Harga SATORI Penting?

Prediksi Harga SATORI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

