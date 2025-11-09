Prediksi Harga Scala (XLA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Scala untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan XLA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000007 0.41% Prediksi Harga Scala (XLA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk XLA pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000007 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Scala (XLA) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk XLA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000007 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Scala (XLA) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk XLA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000007 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Scala (XLA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk XLA adalah $0.000007 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Scala Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 101.30K$ 101.30K $ 101.30K Suplai Peredaran 14.13B 14.13B 14.13B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga XLA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar XLA adalah 14.13B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 101.30K. Lihat Harga XLA Live

Harga Lampau Scala Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Scala, harga Scala saat ini adalah 0.000007USD. Suplai Scala(XLA) yang beredar adalah 14.13B XLA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $101,298 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.71% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000006

7 Hari 54.97% $ 0.000003 $ 0.000012 $ 0.000003

30 Days -36.06% $ -0.000002 $ 0.000012 $ 0.000003 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Scala telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.71% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Scala trading pada harga tertinggi $0.000012 dan terendah $0.000003 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 54.97% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut XLA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Scala telah mengalami perubahan -36.06% , mencerminkan sekitar $-0.000002 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa XLA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Scala (XLA )? Modul Prediksi Harga Scala adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga XLA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Scala pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan XLA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Scala. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan XLA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum XLA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Scala.

Mengapa Prediksi Harga XLA Penting?

Prediksi Harga XLA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi XLA sekarang? Menurut prediksi Anda, XLA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga XLA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Scala (XLA), prakiraan harga XLA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 XLA pada tahun 2026? Harga 1 Scala (XLA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XLA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga XLA pada tahun 2027? Scala (XLA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XLA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga XLA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Scala (XLA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga XLA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Scala (XLA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 XLA pada tahun 2030? Harga 1 Scala (XLA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XLA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga XLA untuk tahun 2040? Scala (XLA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XLA pada tahun 2040.