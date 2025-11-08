Prediksi Harga Skey Network (SKEY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Skey Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SKEY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Skey Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Skey Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Skey Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002987 pada tahun 2025. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Skey Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003136 pada tahun 2026. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SKEY pada tahun 2027 adalah $ 0.003293 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SKEY pada tahun 2028 adalah $ 0.003458 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SKEY pada tahun 2029 adalah $ 0.003631 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SKEY pada tahun 2030 adalah $ 0.003812 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Skey Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006210. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Skey Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010116. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002987 0.00%

2026 $ 0.003136 5.00%

2027 $ 0.003293 10.25%

2028 $ 0.003458 15.76%

2029 $ 0.003631 21.55%

2030 $ 0.003812 27.63%

2031 $ 0.004003 34.01%

2032 $ 0.004203 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004413 47.75%

2034 $ 0.004634 55.13%

2035 $ 0.004866 62.89%

2036 $ 0.005109 71.03%

2037 $ 0.005364 79.59%

2038 $ 0.005633 88.56%

2039 $ 0.005914 97.99%

2040 $ 0.006210 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Skey Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.002987 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002987 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002990 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002999 0.41% Prediksi Harga Skey Network (SKEY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SKEY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.002987 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SKEY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002987 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SKEY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002990 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Skey Network (SKEY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SKEY adalah $0.002999 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Skey Network Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.34M Suplai Peredaran 783.95M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SKEY terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SKEY adalah 783.95M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.34M. Lihat Harga SKEY Live

Harga Lampau Skey Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Skey Network, harga Skey Network saat ini adalah 0.002987USD. Suplai Skey Network(SKEY) yang beredar adalah 783.95M SKEY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,341,907 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.81% $ 0 $ 0.003122 $ 0.002967

7 Hari -7.47% $ -0.000223 $ 0.005675 $ 0.002871

30 Days -47.53% $ -0.001420 $ 0.005675 $ 0.002871 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Skey Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.81% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Skey Network trading pada harga tertinggi $0.005675 dan terendah $0.002871 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.47% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SKEY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Skey Network telah mengalami perubahan -47.53% , mencerminkan sekitar $-0.001420 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SKEY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Skey Network (SKEY )? Modul Prediksi Harga Skey Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SKEY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Skey Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SKEY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Skey Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SKEY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SKEY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Skey Network.

Mengapa Prediksi Harga SKEY Penting?

Prediksi Harga SKEY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

