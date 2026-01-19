Prediksi Harga Space Token (SPACE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Space Token untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SPACE dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Space Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Space Token untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Space Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001992 pada tahun 2026. Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Space Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.002092 pada tahun 2027. Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SPACE diproyeksikan mencapai $ 0.002196 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SPACE diproyeksikan mencapai $ 0.002306 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SPACE pada tahun 2030 adalah $ 0.002422 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Space Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003945. Prediksi Harga Space Token (SPACE) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Space Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006426. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.001992 0.00%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.002000 0.41% Prediksi Harga Space Token (SPACE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SPACE pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.001992 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Space Token (SPACE) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk SPACE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001992 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Space Token (SPACE) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk SPACE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001994 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Space Token (SPACE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SPACE adalah $0.002000 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Space Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 183.40K$ 183.40K $ 183.40K Suplai Peredaran 92.03M 92.03M 92.03M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SPACE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SPACE adalah 92.03M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 183.40K. Lihat Harga SPACE Live

Harga Lampau Space Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Space Token, harga Space Token saat ini adalah 0.001992USD. Suplai Space Token(SPACE) yang beredar adalah 92.03M SPACE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $183,399 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.78% $ 0 $ 0.002112 $ 0.001985

7 Hari -12.48% $ -0.000248 $ 0.002363 $ 0.001867

30 Days 6.85% $ 0.000136 $ 0.002363 $ 0.001867 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Space Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -2.78% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Space Token trading pada harga tertinggi $0.002363 dan terendah $0.001867 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -12.48% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SPACE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Space Token telah mengalami perubahan 6.85% , mencerminkan sekitar $0.000136 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SPACE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Space Token (SPACE )? Modul Prediksi Harga Space Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SPACE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Space Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SPACE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Space Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SPACE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SPACE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Space Token.

Mengapa Prediksi Harga SPACE Penting?

Prediksi Harga SPACE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SPACE sekarang? Menurut prediksi Anda, SPACE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SPACE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Space Token (SPACE), prakiraan harga SPACE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SPACE pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Space Token (SPACE) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, SPACE diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga SPACE di tahun 2028? Space Token (SPACE) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per SPACE pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SPACE di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Space Token (SPACE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga SPACE di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Space Token (SPACE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 SPACE pada tahun 2030? Harga 1 Space Token (SPACE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SPACE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SPACE untuk tahun 2040? Space Token (SPACE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SPACE pada tahun 2040.