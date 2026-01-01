Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Survivor untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SURVIVOR dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Survivor untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Survivor kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.273298 pada tahun 2026. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Survivor kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.286962 pada tahun 2027. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SURVIVOR diproyeksikan mencapai $ 0.301311 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SURVIVOR diproyeksikan mencapai $ 0.316376 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SURVIVOR pada tahun 2030 adalah $ 0.332195 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Survivor berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.541111. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Survivor berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.881413.

February 16, 2026(30 Days) $ 0.274421 0.41% Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SURVIVOR pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $0.273298 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk SURVIVOR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.273335 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk SURVIVOR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.273560 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SURVIVOR adalah $0.274421 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Survivor Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SURVIVOR terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SURVIVOR adalah 10.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.73M. Lihat Harga SURVIVOR Live

Harga Lampau Survivor Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Survivor, harga Survivor saat ini adalah 0.273298USD. Suplai Survivor(SURVIVOR) yang beredar adalah 10.00M SURVIVOR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2,732,845 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.30% $ 0.013748 $ 0.273297 $ 0.259335

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.315535 $ 0.256252

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.315535 $ 0.256252 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Survivor telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.013748 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.30% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Survivor trading pada harga tertinggi $0.315535 dan terendah $0.256252 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SURVIVOR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Survivor telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SURVIVOR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Survivor (SURVIVOR )? Modul Prediksi Harga Survivor adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SURVIVOR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Survivor pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SURVIVOR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Survivor. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SURVIVOR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SURVIVOR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Survivor.

Mengapa Prediksi Harga SURVIVOR Penting?

Prediksi Harga SURVIVOR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

