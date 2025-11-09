Prediksi Harga Teritori (TORI) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Teritori % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Teritori untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Teritori berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000102 pada tahun 2025. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Teritori berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000107 pada tahun 2026. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TORI pada tahun 2027 adalah $ 0.000113 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TORI pada tahun 2028 adalah $ 0.000118 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TORI pada tahun 2029 adalah $ 0.000124 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TORI pada tahun 2030 adalah $ 0.000131 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Teritori berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000213. Prediksi Harga Teritori (TORI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Teritori berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000348. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000102 0.00%

2026 $ 0.000107 5.00%

2027 $ 0.000113 10.25%

2028 $ 0.000118 15.76%

2029 $ 0.000124 21.55%

2030 $ 0.000131 27.63%

2031 $ 0.000137 34.01%

2032 $ 0.000144 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000151 47.75%

2034 $ 0.000159 55.13%

2035 $ 0.000167 62.89%

2036 $ 0.000175 71.03%

2037 $ 0.000184 79.59%

2038 $ 0.000193 88.56%

2039 $ 0.000203 97.99%

2040 $ 0.000213 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Teritori Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000102 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000102 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000102 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000103 0.41% Prediksi Harga Teritori (TORI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TORI pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000102 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Teritori (TORI) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk TORI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000102 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Teritori (TORI) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TORI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000102 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Teritori (TORI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TORI adalah $0.000103 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Teritori Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 41.40K$ 41.40K $ 41.40K Suplai Peredaran 402.81M 402.81M 402.81M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga TORI terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar TORI adalah 402.81M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 41.40K. Lihat Harga TORI Live

Harga Lampau Teritori Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Teritori, harga Teritori saat ini adalah 0.000102USD. Suplai Teritori(TORI) yang beredar adalah 402.81M TORI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $41,403 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -7.84% $ 0 $ 0.000113 $ 0.000098

7 Hari -31.42% $ -0.000032 $ 0.000285 $ 0.000097

30 Days -64.86% $ -0.000066 $ 0.000285 $ 0.000097 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Teritori telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -7.84% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Teritori trading pada harga tertinggi $0.000285 dan terendah $0.000097 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -31.42% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TORI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Teritori telah mengalami perubahan -64.86% , mencerminkan sekitar $-0.000066 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TORI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Teritori (TORI )? Modul Prediksi Harga Teritori adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TORI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Teritori pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TORI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Teritori. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TORI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TORI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Teritori.

Mengapa Prediksi Harga TORI Penting?

Prediksi Harga TORI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

