Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / The Wizard of Buyback (WIZB) /

Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

Dapatkan prediksi harga The Wizard of Buyback untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan WIZB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli WIZB

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga The Wizard of Buyback % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga The Wizard of Buyback untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, The Wizard of Buyback berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0 pada tahun 2025. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, The Wizard of Buyback berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0 pada tahun 2026. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WIZB pada tahun 2027 adalah $ 0 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WIZB pada tahun 2028 adalah $ 0 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WIZB pada tahun 2029 adalah $ 0 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WIZB pada tahun 2030 adalah $ 0 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga The Wizard of Buyback berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga The Wizard of Buyback berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga The Wizard of Buyback Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0 0.41% Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WIZB pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk WIZB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk WIZB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WIZB adalah $0 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga The Wizard of Buyback Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 8.41K$ 8.41K $ 8.41K Suplai Peredaran 999.35M 999.35M 999.35M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WIZB terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WIZB adalah 999.35M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 8.41K. Lihat Harga WIZB Live

Harga Lampau The Wizard of Buyback Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live The Wizard of Buyback, harga The Wizard of Buyback saat ini adalah 0USD. Suplai The Wizard of Buyback(WIZB) yang beredar adalah 999.35M WIZB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $8,407.26 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.88% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -15.28% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000007

30 Days -28.98% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000007 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, The Wizard of Buyback telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -3.88% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, The Wizard of Buyback trading pada harga tertinggi $0.000011 dan terendah $0.000007 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -15.28% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WIZB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, The Wizard of Buyback telah mengalami perubahan -28.98% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WIZB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga The Wizard of Buyback (WIZB )? Modul Prediksi Harga The Wizard of Buyback adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WIZB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap The Wizard of Buyback pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WIZB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga The Wizard of Buyback. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WIZB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WIZB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan The Wizard of Buyback.

Mengapa Prediksi Harga WIZB Penting?

Prediksi Harga WIZB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WIZB sekarang? Menurut prediksi Anda, WIZB akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WIZB bulan depan? Menurut alat prediksi harga The Wizard of Buyback (WIZB), prakiraan harga WIZB akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WIZB pada tahun 2026? Harga 1 The Wizard of Buyback (WIZB) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WIZB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga WIZB pada tahun 2027? The Wizard of Buyback (WIZB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WIZB pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga WIZB pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, The Wizard of Buyback (WIZB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WIZB pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, The Wizard of Buyback (WIZB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 WIZB pada tahun 2030? Harga 1 The Wizard of Buyback (WIZB) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WIZB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WIZB untuk tahun 2040? The Wizard of Buyback (WIZB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WIZB pada tahun 2040. Daftar Sekarang