Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Thought % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

2026 $ 0.052998 5.00%

2027 $ 0.055648 10.25%

2028 $ 0.058431 15.76%

2029 $ 0.061352 21.55%

2030 $ 0.064420 27.63%

2031 $ 0.067641 34.01%

2032 $ 0.071023 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.074574 47.75%

2034 $ 0.078303 55.13%

2035 $ 0.082218 62.89%

2036 $ 0.086329 71.03%

2037 $ 0.090645 79.59%

2038 $ 0.095178 88.56%

2039 $ 0.099937 97.99%

2040 $ 0.104933 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Thought Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.050475 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.050481 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.050523 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.050682 0.41% Prediksi Harga Thought (THT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk THT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.050475 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Thought (THT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk THT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.050481 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Thought (THT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk THT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.050523 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Thought (THT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk THT adalah $0.050682 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Thought Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 28.14M$ 28.14M $ 28.14M Suplai Peredaran 557.55M 557.55M 557.55M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga THT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar THT adalah 557.55M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 28.14M. Lihat Harga THT Live

Harga Lampau Thought Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Thought, harga Thought saat ini adalah 0.050475USD. Suplai Thought(THT) yang beredar adalah 557.55M THT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $28,142,130 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.64% $ -0.000845 $ 0.05134 $ 0.050381

7 Hari 28.69% $ 0.014479 $ 0.059952 $ 0.033728

30 Days 49.64% $ 0.025057 $ 0.059952 $ 0.033728 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Thought telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000845 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.64% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Thought trading pada harga tertinggi $0.059952 dan terendah $0.033728 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 28.69% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut THT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Thought telah mengalami perubahan 49.64% , mencerminkan sekitar $0.025057 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa THT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Thought (THT )? Modul Prediksi Harga Thought adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga THT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Thought pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan THT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Thought. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan THT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum THT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Thought.

Mengapa Prediksi Harga THT Penting?

Prediksi Harga THT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi THT sekarang? Menurut prediksi Anda, THT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga THT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Thought (THT), prakiraan harga THT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 THT pada tahun 2026? Harga 1 Thought (THT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, THT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga THT pada tahun 2027? Thought (THT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 THT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga THT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Thought (THT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga THT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Thought (THT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 THT pada tahun 2030? Harga 1 Thought (THT) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, THT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga THT untuk tahun 2040? Thought (THT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 THT pada tahun 2040.