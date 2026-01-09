Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) (USD)

Dapatkan prediksi harga TSHOT Token untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan TSHOT dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga TSHOT Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga TSHOT Token untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, TSHOT Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.160146 pada tahun 2026. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, TSHOT Token kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.168153 pada tahun 2027. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, TSHOT diproyeksikan mencapai $ 0.176560 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, TSHOT diproyeksikan mencapai $ 0.185389 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target TSHOT pada tahun 2030 adalah $ 0.194658 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga TSHOT Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.317078. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga TSHOT Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.516486. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.160146 0.00%

2027 $ 0.168153 5.00%

2028 $ 0.176560 10.25%

2029 $ 0.185389 15.76%

2030 $ 0.194658 21.55%

2031 $ 0.204391 27.63%

2032 $ 0.214610 34.01%

2033 $ 0.225341 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.236608 47.75%

2035 $ 0.248439 55.13%

2036 $ 0.260860 62.89%

2037 $ 0.273904 71.03%

2038 $ 0.287599 79.59%

2039 $ 0.301979 88.56%

2040 $ 0.317078 97.99%

2050 $ 0.516486 222.51% Prediksi Harga TSHOT Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 9, 2026(Hari ini) $ 0.160146 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 0.160167 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 0.160299 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 0.160804 0.41% Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TSHOT pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $0.160146 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk TSHOT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.160167 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk TSHOT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.160299 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TSHOT adalah $0.160804 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga TSHOT Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 18.84K$ 18.84K $ 18.84K Suplai Peredaran 117.64K 117.64K 117.64K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga TSHOT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar TSHOT adalah 117.64K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.84K. Lihat Harga TSHOT Live

Harga Lampau TSHOT Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live TSHOT Token, harga TSHOT Token saat ini adalah 0.160146USD. Suplai TSHOT Token(TSHOT) yang beredar adalah 117.64K TSHOT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18,839.05 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.59% $ 0.000940 $ 0.163924 $ 0.154223

7 Hari -13.67% $ -0.021893 $ 0.261644 $ 0.121333

30 Days -39.06% $ -0.062564 $ 0.261644 $ 0.121333 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, TSHOT Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000940 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.59% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, TSHOT Token trading pada harga tertinggi $0.261644 dan terendah $0.121333 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -13.67% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TSHOT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, TSHOT Token telah mengalami perubahan -39.06% , mencerminkan sekitar $-0.062564 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TSHOT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga TSHOT Token (TSHOT )? Modul Prediksi Harga TSHOT Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TSHOT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap TSHOT Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TSHOT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga TSHOT Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TSHOT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TSHOT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan TSHOT Token.

Mengapa Prediksi Harga TSHOT Penting?

Prediksi Harga TSHOT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

