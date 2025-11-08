Prediksi Harga Verida Token (VDA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Verida Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VDA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Verida Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Verida Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Verida Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002016 pada tahun 2025. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Verida Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002117 pada tahun 2026. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VDA pada tahun 2027 adalah $ 0.002223 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VDA pada tahun 2028 adalah $ 0.002334 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VDA pada tahun 2029 adalah $ 0.002450 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VDA pada tahun 2030 adalah $ 0.002573 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Verida Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004192. Prediksi Harga Verida Token (VDA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Verida Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006828. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002016 0.00%

2026 $ 0.002117 5.00%

2027 $ 0.002223 10.25%

2028 $ 0.002334 15.76%

2029 $ 0.002450 21.55%

2030 $ 0.002573 27.63%

2031 $ 0.002702 34.01%

2032 $ 0.002837 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002979 47.75%

2034 $ 0.003128 55.13%

2035 $ 0.003284 62.89%

2036 $ 0.003448 71.03%

2037 $ 0.003621 79.59%

2038 $ 0.003802 88.56%

2039 $ 0.003992 97.99%

2040 $ 0.004192 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Verida Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.002016 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002016 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002018 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002024 0.41% Prediksi Harga Verida Token (VDA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VDA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.002016 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Verida Token (VDA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VDA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002016 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Verida Token (VDA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VDA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002018 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Verida Token (VDA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VDA adalah $0.002024 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Verida Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 671.10K$ 671.10K $ 671.10K Suplai Peredaran 333.84M 333.84M 333.84M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VDA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VDA adalah 333.84M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 671.10K. Lihat Harga VDA Live

Harga Lampau Verida Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Verida Token, harga Verida Token saat ini adalah 0.002016USD. Suplai Verida Token(VDA) yang beredar adalah 333.84M VDA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $671,100 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -7.21% $ -0.000156 $ 0.002219 $ 0.001967

7 Hari 19.64% $ 0.000395 $ 0.002762 $ 0.001681

30 Days -27.71% $ -0.000558 $ 0.002762 $ 0.001681 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Verida Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000156 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -7.21% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Verida Token trading pada harga tertinggi $0.002762 dan terendah $0.001681 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 19.64% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VDA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Verida Token telah mengalami perubahan -27.71% , mencerminkan sekitar $-0.000558 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VDA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Verida Token (VDA )? Modul Prediksi Harga Verida Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VDA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Verida Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VDA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Verida Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VDA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VDA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Verida Token.

Mengapa Prediksi Harga VDA Penting?

Prediksi Harga VDA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VDA sekarang? Menurut prediksi Anda, VDA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VDA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Verida Token (VDA), prakiraan harga VDA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VDA pada tahun 2026? Harga 1 Verida Token (VDA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VDA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VDA pada tahun 2027? Verida Token (VDA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VDA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VDA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verida Token (VDA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VDA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verida Token (VDA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VDA pada tahun 2030? Harga 1 Verida Token (VDA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VDA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VDA untuk tahun 2040? Verida Token (VDA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VDA pada tahun 2040.